El sector crítico de los comuneros de Olveira valora contratar una auditoría por "posibles irregularidades” en su gestión

El sector crítico de la comunidad de montes vecinales en mano común de Olveira valora la contratación de una auditoría externa independiente para saber si se cometieron "posibles irregularidades" en la gestión de la entidad. Así lo dio a conocer ayer una de sus integrantes, Conchi Martínez, en el transcurso de una comparecencia en la que reiteraron su quejas por la “falta de transparencia” en la gestión por parte de la junta directiva, y en la que volvió a reclamar la posibilidad de tener acceso a la documentación para conocer el estado de las cuentas y las actas de las asambleas.

También, esos miembros de dicha entidad le reprocharon a sus máximos representantes que no se les permite la participación a través del apartado de ruegos y preguntas en las asambleas, pues empiezan discusiones entre los comuneros “e a mesa non é capaz de poñer orde e entón o que fai a directiva é levantar a asemblea e termínase”, dijo José Ayaso. Este último insistióen indicar que, pese a que la directiva incluyó en el orden del día de la asamblea del 21 de abril de 2024 la presentación de su cese voluntario tras más de 30 años al frente de la entidad, sus integrantes continúan al frente de la misma. Estos últimos indicaron que ese asunto no se llegó a votar al suspenderse la reunión antes de proceder con ese trámite.

Por su parte, Miguel Brión, expresidente de dicha comunidad de montes de Olveira, echa en falta información sobre la última tala en los terrenos de la comunidad y que supuso la extracción de más de 5.000 toneladas de madera. Ahondando en esa cuestión, calificó de “vergonzosa” la inversión de fondos públicos, que cifró en unos 600.000 euros, para una corta de madera en terrenos privados del monte y campos de Olveira que son de propiedad de dicha comunidad.