Somos Reguxio convoca para este lunes en Ribeira una concentración en apoyo al pueblo palestino

Somos Refuxio convoca para este lunes, 16 de octubre, a partir de las ocho de la tarde, a una concentración en la Praza do Concello de Ribeira en apoyo al pueblo palestino, con motivo de los bombardeos que se están produciendo sobre Gaza, “continuando a matanza indiscriminada sobre os barrios dos campos de refuxiadas, a morte de crianzas e bebés, o corte de electricidade, auga e alimento”, señala dicho colectivo. De igual modo, indica que sigue el bombardeo con fósforo branco -arma química ilegal según la Convención de Armas Químicas de 1997-, “querendo causar terror na poboación palestiniana, e non só en Gaza senón en Cisxordania, onde os asasinatos de palestinos estanse a incrementar. Estamos a vivir un Holocausto Sionista sobre o pobo de Palestina”, precisa.



Así, Somos Rianxo se suma a otras movilizaciones convocada para ese día en otras ciudades y villas, haciendo un llamamiento a la solidaridad con el pueblo palestino. “Cremos que se facemos presión mediática e política poderemos reverter a situación e non só que se cumpran os acordos e resolucións da ONU, senón que se lle poida dar un futuro ao pobo palestiniano”, señala la entidad convocante, que apunta que es importante ir conociendo lo que acontece en Palestina, con más de 1.400 asasinados en bombardeos de Gaza, de los que unos 500 son niños. En este sentido, sus responsables califican de “outra masacre” lo que viven Palestina y Cisjordania, donde colonos armados y fuerzas de ocupación israelíes están asesinando civiles.



Somos Refuxio señala que Palestina no dispone de medios para sobreponerse a una situación de guerra como la actual en el que ya es considerado como el mayor campo de concentración del mundo, con más de dos millones de personas hacinadas, sin alimentos, ni agua, ni electricidad, a consecuencia de un bloqueo de años, “e agora coa orde do goberno de Israel de chamar ao abandono do norte de Gaza para se refuxiar no sur. A propia ONU recoñece que é imposible de realizar e inaceptable desde o punto de vista do dereito internacional”, subrayó.



Somos Refuxio cree necesario mandar ayuda humanitaria a Gaza y Cisjordania y aplicar el derecho internacional en Palestina, incluyendo el derecho al retorno, así como dar todos los poderes políticos al pueblo palestino y abrir una investigación de los crímenes de guerra cometidos por Israel, que la comunidad internacional deje de mirar para otro lado “cando Israel comete atrocidades”, y reclama la liberación de los presos políticos palestinos.