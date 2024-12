The Show Must Go On, banda tributo a Queen, ofrecerá esta noche un concierto en la sala A Pousada da Galiza Imaxinaria, en Boiro

La sala A Pousada da Galiza Imaxinaria, en Boiro, acogerá a partir de las diez de esta noche un concierto de casi dos horas de duración a cargo de The Show Must Go On-The Best Tribute Queen, que ofrecerá una fiel puesta en escena que emula completamente al carismático cantante Freddie Mercury, con una banda respaldada por armonías perfectamente elaboradas y con una gran fidelidad de sus componentes, tanto en el aspecto visual como musical, para recrear lo que era la experiencia de vivir un show de Queen, y en el que recorre todo el repertorio de la mitica formación musical británica de rock desde sus comienzos en 1973 hasta su último álbum, “Made in Heaven” de 1995, con éxitos insuperables como "Bohemian Rhapsody", "We will rock you", "Love of my life", "Another one bites the dust" o "We are the champions", entre otras muchas que conmoverán al público asistente al show.. Las entradas se pueden adquirir en el portal ataquilla.com por el precio de 19,80 euros.

Se trata de una banda que surgió en el año 2017, con Javier Bocanegra, reputado batería en Cataluña y que, en la piel de Roger Taylor, comanda un grupo formado por el guitarrista Sergi Rotllán (Brian May), con más de 20 años de carrera musical entre las mejores orquestas y grupos, el joven y talentoso Carlos Rojo (John Deacon), que es uno de los mejores bajistas de Cataluña, y José Manuel Iglesias (Freddie Mercury), un cantante y actor formado en la prestigiosa escuela de actores de Andreu Buenafuente en Reus, y que es protagonista en varios anuncios de televisión y actor principal en una película estrenada en 2021, además de protagonizar varias obras de teatro y musicales de cabaret.