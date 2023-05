Vuelve a quedar desierta la licitación de la reforma del hangar del club de piragüismo de Boiro

La licitación de la renovación del hangar del Club de Piragüismo de Boiro, en el edificio de As Colonias de Praia Xardín, ha vuelto a quedar desierta al no haberse presentado ninguna empresa a la licitación convocada por el Ayuntamiento boirense a finales del pasado mes de agosto. Así se recoge en el acta de la mesa de contratación del pasado 11 de mayo y que esta mañana dio a conocer el portavoz del grupo municipal del PP y candidato de los populares a la Alcaldía, Fernando García Diéguez, quien atribuyó esta situación a la "incompetencia" del alcalde y de su equipo de gobierno.



El líder boirense del partido de la gaviota recordó que en agosto del año pasado el mandatario local, José Ramón Romero, y la concejala de Deportes, Dores Torrado, "anunciaron a bombo e platillo, como é habitual en roldas de prensa a diestra e siniestra, e con poses excelentes en redes sociais" que se iniciaba a licitación por 65.141 euros de la reforma y ampliación del hangar para el club de piragüismo. García Diéguez detalló que esa obra estaba financiada por el Plán Único de la Diputación de A Coruña y que fue aprobado por unanimidad por parte de la corporación municipal, pero también dijo que en aquel momento su partido ya advertía que el presupuesto no era suficiente ya que no cubría la totalidad de la ejecución del proyecto, y que se precisarían entre 40.000 y 50.000 euros más. "Pasaron os meses e a primeira licitación desa obra quedou deserta, sen que ningunha empresa se presentase".

"O alcalda e a concelleira nos dixeron que estabamos alarmando á xente, cando os verdadeiros responsables desa incompetencia e de facer mal os proxectos eran eles. E o pasado 24 de abril anunciouse que se volvía a sacar a licitación por 77.050 euros, uns 12.000 euros máis que na anterior vez que se sacou a contratación, pero volveu a quedar deserta ao non presentarse empresa algunha porque o orzamento non cubre para facer esa obra", indicó Fernando García Diéguez. El alcaldable del PP de Boiro manifestó que "esta é a realidade e a mostra do que foron estes catro anos: incompetencia e só redes sociais e fotos, pero o traballo real non se saca adiante. Estamos falando dunha obra duns 90.000 euros e foron incapaces de sacala adiante nun ano".

El portavoz municipal del Partido Popular recordó que el Ejecutivo local anunciaba en agosto que a finales de 2022 ya podrían utilizarlo los deportistas del club de piragüismo, pero que pasados mediados de mayo "e xa veremos, se seguen estos gobernando, cando se licitará e iniciará a obra". Y concluyó afirmando que es el momento de que "a xente empece a ver con feitos coma este que non se pode gobernar só desde as redes sociais. Hai que traballar e os proxectos teñen que ser reais".