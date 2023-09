La XIX Andaina 50K Concello de Ribeira ya está en marcha con 250 participantes

La capital barbanzana alberga desde primera hora de esta mañana la XIX Andaina 50k Concello de Ribeira, impulsada por la Asociación de Veciños de Carreira, con la colaboración de la Administración local. Fueron un total de 250 participantes de toda Galicia y de Portugal los que se pusieron en marcha tomando la salida en la pista de atletismo del complejo polideportivo de A Fieiteira, a la que dieron una vuelta completa y en la que les acompañaron los concejales Fernando Abraldes, Juan Furones y Xabier Vidal, a los que también se unió en el punto de salida Isidoro Hornillos, que acudió en representación de la Federación Galega de Montañismo, para dar el respaldo institucional a la prueba que forma parte de la I Liga Galega de Sendeirismo, compuesta por 16 caminatas.

Desde la organización destacaron que hace quince días que tuvieron que cerrar el plazo de inscripción debido a que ya se habían cubierto la totalidad de las plazas, que no pueden superar esa cifra debido al paso de la caminata por el punto de gran interés como es el Parque Natural de Corrubedo e as Lagoas de Carregal e Vixán, pero que de no haber esa limitación se habrían superado los 400 inscritos. Igualmente, se subrayó la implicación de 45 voluntarios que colaboran en los controles de paso y avituallamientos, así como de la Policía Local, de voluntarios de Protección Civil, que se están encargando de garantizar la seguridad de la prueba, especialmente en los cruces con carreteras o pistas por las que discurre la actividad, así como del Clube Sachacamiños y Arousa Neo.