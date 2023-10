"Xocas" recibe una emotiva y calurosa despedida como conserje del CEIP Santa María do Castro

Después de 39 años y cinco meses ejerciendo de conserje en el colegio plurilingüe Santa María do Castro, en Cabo de Cruz, en los que sólo faltó un día a su trabajo en dicha escuela que no era más que la prolongación de su casa, José Joaquín Fernández Toucedo, alias "Xaquin" o "Xocas”, recibió la despedida más emotiva que podía imaginar este sábado, día 30 de septiembre, en el lugar donde, según sus compañeros, "viviu e traballou arreo" en un centro educativo que "iba medrando e a súa familia tamén". Recalcaron que no fue un conserje como otro cualquera, sino que más bien como un pilar fundamental de la escuela al que todo el mundo que lo conoce "botará de menos a partir de agora".

Se trata de una persona querida por el alumnado, profesorado y las familias, y son pocos en la localidad los que no lo conocen después de cuatro décadas desempeñando su trabajo en un centro educativo por el que pasaron generaciones de niños que tuvieron el placer de conocerlo y tratarlo. Ahora que le ha tocado despedirse de la que fue su casa, decenas de docentes, alumnos y amistades le brindaron una gran despedida por su jubilación y con la que le expresaron su agradecimiento, que quedó plasmado en una placa en la que destacan su cuidado por el colegio y por hacer de él "un lugar único".

Fue un acto en e que hubo muchas sorpresas y regalos, pero sobre todo muchas emociones por el reconocimiento que se mereció. Hubo tempo para los discursos "que Xaquín aguantou coma un camión, aínda que algunhas bágoas lle caeron", indicaron los impulsores de este homenaje. Hablaron la actual directora del colegio, Lucía Abad Sánchez, pero también su antecesora y la primera que tuvo el CEIP Santa María do Castro. Los asistentes al acto también se rieron un poco con las anécdotas de una antigua alumna, maestra y madre en la actualidad, así como amigos próximos de Xaquín.

Después de los abrazos, fotos e inauguraciones, llegó la hora de la comida, siendo su actual directora la que preparó una comida típica galega para más de 100 personas, como las que le gustan al homenajeado: empanada, pulpo y churrasco para complacer los paladares más exigentes. "Foi un día redondo para alguén que se entregou en corpo e alma polo centro e por todas as persoas que pasaron por el", destacaron desde la organización del evento.

Inauguración de la "Biblioxocas" en el colegio Santa María do Castro, en Cabo de Cruz

Cabe recordar que fue el pasado 15 de septiembre cuando Xaquín se despidió de los pasillos que tantos cientos de veces recorrió cambiando lámparas, arreglando ventanas y puertas, asistiendo a todo cuanto le necesitase... En definitiva, controlando que todo funcionase bien en el colegio. Ejerció de carpintero, jardinero, fontanero, electricista, pintor, informático, constructor, cocinero, cantante, pinchadiscos, psicólogo, filósofo, biólogo, agente forestal, meteorólogo, pedagogo, guía turístico, organizador de eventos folclóricos diurnos y nocturnos, relaciones públicas, catador, sastre, negociador, guardia de seguridad, enfermero, curandero, cestero, alfarero, ebanista, encuadernador, inventor, coleccionista de antigüedades, amante de la naturaleza, deportista polifacético, cerrajero, compañero, confidente, amigo, padre, abuelo y, en definitva “o que manda no cole. Todo iso, e máis, é Xaquin para o cole, pero sobre todo unha boa persoa, algo cabezota e teimudo, que estaba e seguirá estando para o que se precise", afirman los que fueron compañeros de "Xocas" en el Santa María do Castro.

Haciendo sólo un poco de historia, llegó al colegio con 24 años y ayudó en la construcción -había hecho antes sus pinitos en esa profesión- del mismo allá por 1983 y, antes de dedicarse a cuidar las instalaciones como conserje, Xaquín trabajó embarcado con tan sólo 16 años. Ahora, con su jubilación, le llega también el momento de descansar y gozar de su familia con la conciencia tranquila de haber cumplido con creces con su trabajo y dejar una huella imborrable en el colegio crucense, que no será lo mismo sin él.

"De todas formas, no centro xa ameazamos con chamalo moitas veces para non perder o costume e volver disfrutar da súa presencia e sabedoría. Non o olvidaremos xamais. Por tanto amor que demostrou por esta casa inauguramos unha placa conmemorativa na entrada do centro e bautizaremos a biblioteca do cole co seu nome. Pasará a chamarse 'Biblioxocas' para manter vivo o seu recordo coas novas xeracións", indicaron los organizadores de este merecido homenaje.