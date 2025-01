La XX Semana Cultural Francisco Lorenzo Mariño conmemoró el 50º aniversario del Xuventú Aguiño

El acto inaugural de la XX Semana Cultural Francisco Lorenzo Mariño que se celebró en el aula de música sirvió para celebrar el 50 aniversario del Xuventú Aguiño. Fue su presidente, José Manuel Vilas, el que repasó la historia de la entidad deportiva, sus títulos, sus equipos federados, su escuela de fútbol base, de los máximos dirigentes que le precedieron, de los entrenadores y, especialmente, destacó que fue un club precursor del fútbol femenino en Galicia, con el que llegó a la segunda categoría y ganó una liga. También se refirió a varias figuras de sus equipos, como Jota Peleteiro y Verónica Boquete, que estuvieron desde pequeños militando en sus equipos. También hubo un momento para recordar que el club abanderó luchas en favor de la igualdad y el progresismo de la mano de Matilde Alonso o Peleteiro.

Fue una jornada en la que también intervino el historiador José Fernández para hablar de aspectos más desconocidos del naufragio del vapor “Santa Isabel” en aguas de Sálvora. En este sentido, el ponente hizo referencia a la historia de dicha isla y de los héroes y heroínas, destacando su papel en el naufragio, llegando a recatar del olvido al capitán del barco, del que indicó que "se dixo de todo e malo". En concreto, indicó que se llegó a decir que abandonó el barco, que murió en el naufragio y que estaba enterrado en Sálvora, pero que todo eso "eran lendas", y que lo cierto es que estuvo hasta el último momento en la embarcación y que se tiró al mar cuando ya no había botes salvavidas, que fue salvado por una de las traineras que acudió en rescate de los náufragos, y que acabó muriendo con 90 años en su casa.

También habló de los maquinistas, de los que dijo que murieron evitando que estallara la máquina, de los oficiales que, al igual que el capitán, no abandonaron el vapor hasta el último momento tirándose al mar, de los sacerdotes que se negaron a subir al bote salvavidas para seguir dando el perdón in extremis a todo el que lo solicitó, de los vecinos de la aldea como Caneda o Parada, que capitanearon otras dornas de rescate, de los tripulantes del "Rosiña", de las traineras como la "Virxe do Carme" que fueron echadas al mar desde Ribeira para conseguir entre todos rescatar finalmente a 53 superviventes de los 266 tripulantes que ban a bordo.

Cantareiras

La jornada la cerró con la actuación del grupo As Sete Linguas, que interpretó cuatro temas y un bis, en lo que fue un homenaje a las cantareiras, a las que este año se les dedicará el Día das Letras Galegas, y con la entrega a los representantes de las empresas colaboradoras, a las cantareiras de la asociación y a su profesora Manola Valiño y a los ponentes de unos obsequios que consistieron en una rosa y un sello de una edición filatélica conmemorativa del 20 aniversario del trabajo de la asociación que se puso en marcha para mantener vivo el legado del párroco Francisco Lorenzo Mariño, fundador de Aguiño, del que se cumplieron 21 años de su fallecimiento.

El programa continuó en la tarde de ayer con la tradicional ofrenda floral con un ramo de 21 rosas, una vela y la bandera de Galicia, y la lectura del manifiesto en el cementerio de San Vicente de Noal, en Porto do Son, en donde están enterrados los restos mortales del párroco fundador de Aguiño, y del qiue el pasado jueves se cumplieron 21 años de su fallecimiento. El encargado de dicha lectura fue el vicepresidente de la asociación Francisco Lorenzo Mariño, Unai González, indicó que desde dicha entidad tratan de "crear cultura para o pobo, e dende o pobo, coas portas abertas a todas aquelas persoas que queiran compartir as súas inquedanzas e aportar o seu gran de area, máis de trescentos socios e milleiros de persoas ao longo do ano participan das actividades que organizamos. Ese é o noso recoñecemento a ti, non deixar no esquecemento tantos anos loitando polo propio, pola cultura propia".

Labor reivindicativa

González Suárez también refirió que "a nosa laboura é reivindicación, social e política, defensa dos intereses da veciñanza como ti sempre fixeches e como nós fixemos ao longo deste tempo con temas de interese como a defensa do litoral, a depuradora, a dirección única da rúa que leva o teu nome ou agora a sanidade, apoiando a ese grupo de veciñas e veciños que cada venres se concentra demandando unha Sanidade pública de calidade e non imos parar ata que se consiga; 2627 sinaturas onte para o conselleiro reclamando ese dereito e concentracións todas as semanas, chegar a onde faga falta e aí están abanderando a loita as directivas da nosa asociación".



Tampoco se olvidó el vicepresidente de la defensa que hacen de la lengua galega, que "como identidade propia foi outra das túas teimas". En ese sentido, Unai González recordó que Lorenzo Mariño fue "o primeiro párroco en misar en galego de diario, non por fantochadas senón porque defendías que había que falar á xente na súa lingua como Xesús falabar arameo e non xudeu nin latín". Ante la tumba del párroco recordó que "ti edificaches, xunta a outros veciños, o pobo de Aguiño a partir da túa chegada no outono do 1959; empezando polo primeiro templo que foi o actual local parroquial, seguindo pola igrexa e a reitoral, o campanario… xa coa valentía de poñerlle a bandeira e o escudo de Galicia no campanario, coma un facho de liberdade e galeguidade e que che trouxo algún tirón de orellas por parte do gobernador civil e o arcebispo Quiroga Palacios".

Identidad social

Además, González Suárez destacó que con su mano "contribuíches a tecer a identidade social do pobo, co clube do que onte celebrábamos co seu presidente, Xosé Manuel Vilas, o 50 aniversario; o campo da Tasca co deseño do seu escudo, o grupo escolar, a lonxa vella, a casa da cultura, o mercado municipal –hoxe conservatorio- e rúas, asociacións, festas… todo leva a túa pegada xunto á de moitos veciños que te acompañaron nesta iniciativa para axudar a medrar ao noso pobo, hoxe tamén a todos eles os queremos lembrar e agradecer a súa achega no pasado para gozar hoxe no presente de tan maxestual, á vez que ingrata e non recoñecida laboura e o maior agradecemento é o noso compromiso de loitar para preservar este legado".

El acto en el camposanto sonense remató con la interpretación con la gaita de la Marcha do Antigo Reino de Galicia y seguidamente del Himno Galego. Posteriormente, ya en la iglesia parroquial del Carmen de Aguiño se ofició uina misa en memoria de Francisco Lorenzo Mariño, y a su remate tuvo lugar en el aula de música el espectáculo teatrla humorístico "Dúo Vaguedades" a cargo de Isabel Risco y Fran Rei. Hoy será el acto de clausura de la XX Semana Cultural Francisco Lorenzo Mariño con el espectáculo "Son animal" de Paco Nogueras, dirigido especialmente al público infantil y que se programó para las cinco y media de esta tarde en el aula de música, donde la organización entregará caramelos y sorpresas a todos los asistentes.