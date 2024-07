El Albariño volverá a tener Punto Morado, esta vez en la entrada del bajo de Torrado

La Concellería de Igualdade de Cambados anunció ayer que la Festa do Albariño volverá a contar con un Punto Morado. Esta vez será en una carpa morada que se instalará en la entrada del bajo del pazo de Torrado, en la Rúa Príncipe.



La edil Mar Pérez valoró que esta opción supondrá “unha parte máis visible donde se ofrecerá información a través duns trípticos” y “unha zona de confort, máis íntima, dentro da sala de exposicións de Torrado, onde se ofrecerá asesoramento”.



Además, habrá dos agentes de igualdad que prestarán servicio en esta instalación, desempeñando función de acompañamiento en caso de ser necesario al centro de salud, Guardia Civil o juzgados, entre otros. Pérez indicó que este Punto Morado “parte da premisa de dar resposta a todas aquelas situacións de vulnerabilidade que alí se acheguen, independentemente do xénero da persoa demandante de atención”.

Cuarenta negocios

En total, colaborarán con él cuarenta establecimientos, que lucirán en una parte visible de sus instalaciones un cartel identificativo que, además, incluirá la ubicación del Punto Morado, así como los teléfonos de interés.



“Esperamos poder desfrutar destas festas, coa confianza en que o bo facer e as boas prácticas imperen e prevalezan a través do respecto, xa que todos temos o mesmo dereito a divertirnos, a degustar do noso viño e a deleitarnos a través da música que nos ofrecen”, declaró la edil.