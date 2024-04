Anselmo Noya y Maite Galiñanes asumen las actas de concejales del BNG de O Grove

Anselmo Noya y Maite Galiñanes, número seis y cinco en las elecciones municipales de mayo de 2023, tomarán posesión de las actas de concejales del BNG de O Grove tras la renuncia de los actuales ediles, David Torres y Sara Abeijón.



Así, Noya asumirá la portavocía de la formación nacionalista y, pese a que agradeció la confianza depositada por la asamblea local, reconoció que “o xeito no que entramos non é gustoso”. No obstante, el nuevo edil recordó que “as persoas pasamos, pero o obxectivo da búsqueda de soberanía para a mellora da cidadanía permanece”. Así, hizo hincapié en la fortaleza que mostró el Bloque en el municipio en las pasadas elecciones autonómicas, donde fue el partido más votado. Una fortaleza, añadió, que necesitan en clave municipal, donde Noya destacó la importancia de “esixir ao goberno local a actuación inmediata en temas urxentes como a sanidade, limpeza, educación cultura ou deporte”, que “evite o declive do Concello”.



Por su parte, Maite Galiñanes, trabajadora del sector de la hostelería, en el balneario del Gran Hotel de A Toxa y defensora de los derechos de las trabajadoras del sector, también se mostró agradecida por la oportunidad depositada por la asamblea.