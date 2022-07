Areeiro detecta un aumento de cepas con síntomas evidentes de estrés hídrico

A Estación Fitopatolóxica de Areeiro da Deputación de Pontevedra vén de lanzar un novo aviso fitosanitario no que aconsella continuar revisando a evolución do mildio, xa que na parte alta das parras seguen sen chegar os funxicidas. Tamén é importante non descoidar a vixilancia ante o oídio e o black rot para intervir a tempo en caso de que aparezan síntomas. O tempo, maioritariamente estable destes, días seguiu favorecendo a aparición de acios con síntomas de golpe de sol, das plantas con alteracións de madeira e da aparición de máis cepas con síntomas evidentes de estrés hídrico. En canto ao estado fonolóxico da viña, Areeiro resalta que as temperaturas diúrnas cálidas e as nocturnas suaves fixeron observar no albariño acios moi dispersos coas uvas brillantes e nas variedades tintas, é máis frecuente ver os primeiros indicios do pintado, pero tampouco é unha situación xeral.





Nesta época do ano o centro dependente da Deputación informa que poden manifestarse os síntomas do mal de chumbo, patoloxía causada polo fungo Chondrostereum purpureum en froiteiras de óso. Trátase dunha enfermidade moi grave, polo que Areeiro aconsella eliminar as ramas afectadas e destruílas para reducir o nivel de inóculo e protexer os cortes cunha pasta funxicida. En canto as árbores froiteiras sen óso recomendase recoller a froita sobremadura que cae ó chan debaixo das árbores, para evitar a súa podremia e a instalación nela de patóxenos que poidan chegar a afectar ás futuras colleitas.





No referente a maceira, o risco de infección por moteado permanecerá ata o final da tempada e pode seguir afectando ós froitos, por este motivo, compre manter a vixilancia e renovar os tratamentos si aparecen novos síntomas. A avelaíña da mazá tamén pode afectar a este froito ata o momento da colleita, e por iso, é recomendable non descoidar o seguimento de trampas e froitos.





Ademais, Areeiro aconsella comprobar as intervencións de tratamento realizadas sobre a eiruga da bolboreta do buxo, para confirmar a súa eficacia. No que respecta á procesionaria do piñeiro alcanzouse o máximo número de capturas nas trampas, que axudan a facer un seguimento da praga e decidir cando intervir.