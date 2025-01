Arosa insiste en el Parlamento Europeo para armar medidas frente a los pellets

El alcalde de A Illa de Arousa, el socialista Luis Arosa, participó hoy como estaba previsto en un acto en el Parlamento Europeo encaminado a convencer a los eurodiputados para que la UE apruebe nueva regulación sobre el tráfico de materiales como los pellets plásticos. El objetivo último es el de reducir el riesgo de vertidos al medio ambiente debido a pérdida de carga de los buques, como sucedió en la costa gallega a principios del año pasado.



Arosa centró su intervención en la necesidad de sacar adelante esta nueva regulación: “Tense que lexislar para que isto non volva ocorrer”, en referencia a los episodios que obligaron a limpiar la costa —también la de A Illa de Arousa— en los comienzos del año 2024.

El isleño aportó datos sobre las dificultades de limpieza de estas pequeñas esferas en las playas



“Téñense que poñer medidas preventivas, non pode haber novos desprendementos de calquera cargueiro que pase pola costa galega”, advirtió.



El regidor saliniense también pudo contar de primera mano a los presentes “a problemática que tivemos as semanas dos vertidos”, exponiendo “o difícil que é a súa recollida”. Recordó, así, no solo el trabajo de las brigadas profesionales sino también el de los grupos de voluntarios que se organizaron de forma autónoma a través de redes sociales, retirando las diminutas esferas, una a una, a mano, allí donde no era posible hacerlo de otro modo.



Ante los eurodiputados

El discurso del alcalde arousano fue pronunciado ante una audiencia de eurodiputados, junto al ponente del Parlamento Europeo para la propuesta de nuevo reglamento sobre la prevención de pérdidas de pellets para reducir la contaminación por microplásticos.



Arosa acudió en calidad de alcalde de uno de los municipios afectados por el vertido que afectó Galicia y fue invitado por la entidad no gubernamental The Pew Charitable Trusts. El isleño ya había participado en un acto previo, en marzo del año pasado, ante representantes de la Comisión Europea, también en defensa de esta regulación.