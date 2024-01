El BNG de Meis pedirá en Pleno que la Xunta y el Estado financien el SAF y las escuelas infantiles

El BNG de Meis culpa a la Xunta y el Estado de los problemas de financiación que sufren los concellos son debidos, en buena parte, a que asumen competencias que no les corresponderían como el Servizo de Axuda no Fogar y las escuelas infantiles.



El grupo municipal explica que la financiación de estos servicios desde las arcas municipales obligan al Concello de Meis a consignar una importante cantidad de fondos propios, “que non deben ser pagados pola veciñanza con subidas de impostos” y que “poderían ser dedicados a competencias propias do concello e que, pola contra, hai que dedicar a financiar competencias da Xunta... que non ten problema para financiar as empresas privadas que pero négase a liberar aos concellos dun gasto impropio”.



Por ello, los nacionalistas llevarán al próximo Pleno de Meis una moción en la que solicitan a la Xunta y al gobierno del Estado “o financiamento íntegro do SAF, e tamén que a Xunta asuma o 100 % dos custes da escolas infantís”.