Cambados Pode critica la marcha de la reforma de San Gregorio y el Concello defiende su gestión

La reforma de la Praza de San Gregorio se está demorando más de lo previsto y Cambados Pode cargó ayer contra el Concello en lo que considera una nueva paralización de las obras, llegando a acusarle de actuar con “escurantismo” a la hora de informar a los vecinos afectados. Sin embargo, el alcalde, Samuel Lago, lo niega, y como prueba expone que la semana pasada se reunió con ellos para que autorizaran la retirada del cableado de sus fachadas y su enterramiento por parte de Fenosa. De hecho, aseguró que el proyecto solo está pendiente de esto y la colocación del adoquinado.



El regidor reconoce que la actuación “se demorou máis do previsto” con aquella paralización de abril debida a que fue necesario modificar el proyecto inicial para cambiar el pavimento previsto en una zona porque daría problemas de aguas en las viviendas próximas. No obstante, defendió su gestión frente a las críticas del concejal José Ramón Abal Varela, que califica la situación como un “caos de planificación e programación” exponiendo que este tipo de trabajos deben ejecutarse en “temporada baixa para ocasionar os menores prexuízos económicos aos negocios alí implantados”.



El primer edil indicó que, en todo caso, los trabajos se están desarrollando a “menor ritmo” pues, aunque también hubo un “cambio de subcontrata” con el aporte de material, “non hai ningún problema grave” y básicamente se está a la espera de que Fenosa acuda a enterrar el cableado para luego colocar el adoquín. Según él, solo quedan estas cuestiones para terminar el proyecto y calcula que lo estará a mediados de junio, así que “cumpriremos o noso compromiso de que estean rematadas antes do verán”, sentenció.









Permisos a Fenosa





Lago aseguró que han actuado correctamente desde el principio y si la compañía eléctrica aún no ha acudido es porque estos trámites son lentos, pues aseguró que solicitaron las autorizaciones en cuanto se adjudicó la reforma, hace casi tres meses, e incluso mantuvo una reunión con sus responsables para “pedir que se axilizaran”. Detalló también que si no se pidieron antes es porque el enterramiento del cableado era una mejora del proyecto, es decir, no era obligado, pero la adjudicataria la asumió.



El primer edil también tachó de “falso” la falta de información a los vecinos y mostró una imagen de la reunión mantenida la semana pasada con ellos para solicitarles permiso para tocar las fachadas y “de paso comentar a marcha dos traballos e incluso plantexaron algunha pequena modificación que vai ser atendida”, explicó. Asimismo negó que el “único negocio da praza, un local de hostalería” haya tenido “perdas importantes” como denuncia Pode, pues “a súa zona xa está enlousada e incluso ten montada a terraza, funcionando con normalidade”. De hecho, también puso en duda que exista la indignación mencionada por Abal Varela en su comunicado al respecto de este tema.



En él, el líder de Pode indicaba que quería hacer una llamada de atención al bipartito para pedirle “máis seriedade e responsabilidade na xestión das obras municipais para evitar situacións como a que estamos a vivir na Praza de San Gregorio”. Fue su grupo quien sacó a la luz la paralización de los trabajos en abril.