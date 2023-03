Clara Pavia: “Ligh Cracks trata sobre sentirse desconectado de la realidad”

Clara Pavia, una joven vilanovesa, ha iniciado una campaña de crowdfounding, a través de la plataforma de Kickstarter, con el objetivo de financiar su cortometraje iniciático como directora, tras haber realizado un Máster de cine en Londres.





¿Cuándo surge la idea de crear “Light Cracks”?



La idea de crear “Light Cracks” surge durante mis estudios de máster en la London Film School, ya que es mi película de graduación. El personaje y su historia están basadas en una experiencia personal que viví hace un tiempo. Tras mudarme a Londres en plena pandemia, llegué a sentirme totalmente desconectada de la realidad. Cuando comencé a trabajar en el guion, quería tratar un tema que fuese relevante en la actualidad. Me interesaba retratar cómo nos estamos convirtiendo en una sociedad individualista: Vivimos conectados, pero a la vez, estamos más desconectados que nunca. Entonces me pareció que podía usar mis vivencias para una historia que lo abordase desde un ángulo un diferente.



¿Cuánto os queda para alcanzar vuestro objetivo?



Ahora mismo nos quedan menos de mil libras para alcanzar nuestro objetivo. Kickstarter es una plataforma de crowdfunding que sigue un modelo de “todo o nada”, por lo que si no alcanzamos el 100% no recibimos nada.





¿Quién te acompaña en este proyecto?



El equipo está formado principalmente por compañeros de máster, pero también varias personas con las que había trabajado anteriormente en otros proyectos. Al final son muchas las horas que pasamos juntos, así que para mí era importante rodearme de gente en la que confío, admiro y con la que me siento cómoda.





¿Sobre qué trata el corto?



“Light Cracks” es un cortometraje arthouse que trata sobre sentirse desconectado de la realidad. El cortometraje sigue la historia de Adea quien, tras sufrir un episodio de desrealización, deja atrás su cuerpo para sumergirse en un viaje por su mundo interior. Durante esta experiencia se verá forzada a reconocer sus miedos y enfrentarse a ellos. Buscando la conexión con el mundo, pero incapaz de manejarla, se encontrará con alguien que cambiará el curso de su viaje.





Aunque eres vilanovesa decidiste dar el salto a Londres para realizar el Máster de Cine, ¿cómo está siendo la experiencia?



El primer año fue bastante duro porque llegué durante el confinamiento. Teníamos todas las clases online, así que pasaron bastantes meses hasta que pude conocer a alguna gente. Sin embargo, desde que se relajaron un poco las cosas he tenido la suerte de encontrar muy buenos amigos. Aunque a primeras pueda parecer lo contrario, lo cierto es que en las grandes ciudades es mucho más complicado conocer gente nueva. Yo he tenido la suerte de estar cursando un máster donde todo se hace en equipo y pasamos muchas horas juntos trabajando juntos. La experiencia está siendo muy positiva.





¿Dónde te ves en un futuro en el mundo del cine?



Dónde me veo no lo tengo muy claro. De momento la idea es quedarme aquí al menos uno o dos años más pero después, quién sabe… Me encantaría seguir realizando mis propios proyectos en el mundo del cine, pero también me interesan y veo mucho potencial en todas las nuevas tecnologías y cómo estas están revolucionando las formas en las que contamos y consumimos historias. Aquí hay muchos estudios multimedia y un escenario bastante grande de gente que está experimentando con la realidad virtual, narrativas interactivas, e incluso combinando todo esto con medios artísticos más tradicionales. Aunque el cine es un medio que me gusta mucho y en el que quiero seguir trabajando, la idea es explorar también todas estas nuevas herramientas en un futuro.