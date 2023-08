El Concello de Cambados recibe quejas de los padres de la guardería y de la plantilla por el impago de un sueldo

El Concello de Cambados mantendrá hoy una reunión con la concesionaria de la guardería municipal después de haber recibido algunas quejas sobre el menú del comedor y los periodos de descanso, pero también de la plantilla, que denuncia el impago del salario de julio.



El alcalde, Samuel Lago, y el concejal de Ensino, Liso González, quieren abordar esta situación con la empresa, que gestiona el servicio desde hace más de dos décadas, ganando los sucesivos concursos de licitación. Aunque el último está sin celebrar y el contrato está caducado desde 2019. Los pliegos están redactados, pero hay “atasco” en el servicio de contratación y se le ha ido dando prioridad a contrataciones “máis urxentes” por estar sujetas a plazos de subvenciones, entre otras cosas, como que los procesos legales son cada vez más exigentes y esto aumenta el tiempo de tramitación, según el regidor.



No obstante, y aunque su objetivo es volver a licitarlo lo antes posible, Lago señala que, esto “non é obstáculo para que funcione ben” y quieren “verificar coa concesionaria se están cumprindo as normas de funcionamento e o prego de adxudicación do contrato”, que siguen rigiendo, aunque el pago por el servicio se haga ahora factura mes a mes, después de que también se agotaran las posibles prórrogas.



Todo ello después de que padres usuarios se quejasen al Ayuntamiento por el menú y otras cuestiones. Y en cuanto al impago de un salario que denuncian las trabajadoras, el regidor cambadés indicó que el problema no estaría en que los precios que paga la administración sean de 2019 y no sean suficientes en los tiempos actuales, pues “precisamente, o ano pasado se renegociaron ante a suba xeralizada de prezos para que houbera un reequilibrio económico”, es decir, que paga más, así que “o problema para non pagarlles non estaría aí”, añadió.