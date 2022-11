Un cortocircuito en un horno moviliza a los servicios de emergencias en O Grove

Una alerta de un incendio urbano en O Grove movilizó esta mañana a efectivos de los bomberos de Ribadumia, el GES Sanxenxo, Protección Civil y la Policía Local convocados desde el 112. El motivo: Un cortocircuito en un horno, cuyo humo alertó al dueño de la vivienda.





En el inmueble, sito en la calle Peralto, a la altura del número 62, se produjo una incidencia en el material eléctrico al romperse una tubería de agua que concurría cerca de un horno, en el que se produjo un cortocircuito.





El particular se puso en contacto con el 112 sobre las 11:30 horas, alertado por los humos y ruidos que procedían de su cocina, a la cual no entró debido al miedo de producirse un incendio. Asimismo, certificó que no había heridos.





Los efectivos se desplazaron hasta el lugar y, tras comprobar la situación, cortaron el agua y los suministros que provocaron el incidente.