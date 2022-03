¿Qué es lo que dice el folleto turístico que enfrenta a Vilanova y a la Mancomunidade?

El alcalde de Vilanova, Gonzalo Durán, mostraba el viernes este folleto en su comparecencia para responder a las críticas de la Mancomunidade por la salida del municipio vilanovés del geodestino de O Salnés. El regidor atacó la publicación porque, según señaló, el objetivo de la misma era “puentear toda la comarca”, favoreciendo especialmente a Vilagarcía. En suma, era una “promoción, pagada por la Mancomunidad”, “donde se sigue el Camino Portugués hasta Caldas, de Caldas se va por la Vía Verde a Vilagarcía y de Vilagarcía se sube a Santiago”.





A las pocas horas, la presidenta de la Mancomunidade, Marta Giráldez, respondía acusando a Durán de tener que “recurrir a un folleto falso”, que, especuló la también alcaldesa meisina, “fixo el ou algún lazarillo que ten arredor. Paréceme lamentable”.

















A la espera de una comparecencia sobre el asunto que el vilanovés ha programado para esta mañana y en vista del folleto citado, ambos dirigentes parecen tener parte de razón y parte de inexactitudes sobre él.



Giráldez dijo primero que el folleto que mostró Durán el viernes era falso, pero Vilanova demostró este fin de semana que estaba colgado en la propia web de la Mancomunidade. Ahora bien, tal y como aclaró también la meisina durante el fin de semana, una cosa es que Durán exhibiese un folleto verdadero y otra que lo que el conservador dijese sobre él lo fuera también. Y la alcaldesa de Meis afirma que no. “Eu o que lle acuso de falsidade é dicir que puenteando a comarca, eu elaborei un folleto para meter os peregrinos do Camiño Portugués pola Vía Verde ata Vilagarcía, iso é unha auténtica barbaridade e só alguén que non está ben pode chegar a acusar de semellante cousa”.





El folleto puede revisarse en este enlace, donde los interesados pueden además descargarlo directamente como archivo. De su lectura se desprenden varias conclusiones: Efectivamente, no puede decirse que el folleto no sea obra de la Mancomunidade, porque lleva su logo y está accesible desde su web oficial. Sobre si “puentea” o no la comarca, hay que atender al circuito propuesto: Santiago-Vilagarcía en tren y, después, remonte del Ulla y tramo a pie desde Cesures a Compostela. Sí se anima a descubrir “los puntos más emblemáticos de O Salnés” y se referencian en el mapa los nueve municipios, pero también es claro que es Vilagarcía donde se hace mayor hincapié para el flujo de visitantes.





Ahora bien, en su contenido tampoco puede decirse que anime a seguir el Camino Portugués hasta Caldas, ni continuar después por la Vía Verde. Porque ni aquel municipio ni esta senda están siguiera citados en el documento, ni es el itinerario propuesto.





La polémica sigue en la mesa.