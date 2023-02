La Diputación arregla la acera levantada por los árboles en el entorno del CEIP de Corvillón

El Concello solicitó a la Diputación de Pontevedra la mejora de la acera del entorno del CEIP de Corvillón porque estaba “moi deteriorada” debido al crecimiento de las raíces de los árboles. De hecho, se han retirado los que estaban provocando daños.



La intervención está finalizada y el alcalde, Samuel Lago, inspeccionó ayer el resultado. Lo solicitaron a la institución provincial porque está en un vial de su titularidad.



Fuentes municipales explicaron que esta aceras situadas frente al centro educativo estaban “moi deterioradas debido aos efectos das raíces das árbores ubicadas na mesma, co conseguinte perigo para a seguridade nunha zona escolar”.

Futuros proyectos



El regidor detalló que “é un problema frecuente cando se plantan árbores de porte moi alto próximas as zonas de pavimento peonil. Por eso, noutras actuacións semellantes temos que tratar de plantar variedades que non teñan tanta envergadura”.



En este caso, los árboles que estaban provocando esos daños ya fueron retirados y el paso peatonal ha quedado totalmente renovado con la intervención, ejecutada y financiada íntegramente por la Diputación. Lago se mostró “moi satisfeito” co resultado “porque trala nosa petición, a Deputación puxo en marcha o proxecto con moita celeridade e non se llmitou a sustitución das losetas rotas se non que renovou a totalidade do frente do colexio, duns 50 metros de lonxitude aproximadamente”.