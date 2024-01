La Diputación lleva a Fitur la campaña “100 % Rías Baixas”, con el agua como eje vertebrador

La Diputación de Pontevedra presentó ayer el adelanto de la campaña de promoción turística que la administración provincial estrenará en la Feria Internacional de Turismo (Fitur), que se celebrará en Madrid del 24 al 28 de enero y a la que concurre con el lema “100 % Rías Baixas”. Será “rompedora, desenfadada e enérxica” contó con una llamativa puesta en escena en el vestíbulo del Pazo Provincial, en el que se instalaron dos grandes pantallas led, una de las cuales recorría en forma de tobogán las escaleras del edificio con la imagen de la fervenza de A Toxa. Todo ello en un acto con asistencia de alcaldes de la provincia y representantes del sector turístico.



El agua es el elemento vertebrador de esta campaña, tal y como indicó en su intervención el presidente provincial, Luis López, quien aludió a “islas, mareas máxicas e praias infinitas”, que definen el “destino de verán nas Rías Baixas”. “Nun intre no que este recurso está no centro do debate, a nosa abundancia ten que ser unha vantaxe. Á auga debémoslle multitude de experiencias que fan que os que nos visitan vivan experiencias 100 % Rías Baixas”, apuntó.



López se refirió a la situación actual del turismo en la provincia como la “historia dun éxito”, en la que “ao tempo que o mundo miraba cara a este lugar, tamén descubrimos nós o privilexio de vivir aquí, de estar aquí e de ser de aquí”. Así, destacó que esta campaña “tamén vai de nós” y se refirió especialmente al sector que “exerce de embaixador da nosa hospitalidade, calidade e excelencia turística da nosa oferta turística”.



El presidente advirtió que el turismo “será sostible ou non o será” y puso en valor el trabajo que se está haciendo “nesa dirección”. Por ello, criticó que “sembrar dúbidas” sobre la calidad de los productos del mar, sobre la excelencia de las costas y playas, y sobre sectores que emplean a miles de personas, “para perseguir outros fins”, es “de todo, menos responsable”, añadió para, a continuación, destacar que es “deber de todos velar” por la “boa imaxe” del destino. También destacó al sector, que “traballa coma se o impresionante 2023 fose só un paso previo cara a un 2024 aínda mellor”.

“Nunca tivo que marchar”

Por otra parte, la Diputación anunció que regresará al stand de la Xunta en esta feria, donde hará su presentación el día 24, a las 12:30 horas. Un espacio de donde “nunca tivo que marchar”, dijo en referencia a la negativa del anterior gobierno provincial a utilizar en 2022 y 2023 las instalaciones que proporcionaba la administración autonómica en la feria.



La institución provincial ofrecerá durante la cita en el Ifema de Madrid una degustación de té de camelia y participará en las presentaciones de “Trazas”, el proyecto que conforman 17 yacimientos arqueológicos galaico-romanos, y del “Camiño de Ignacio Taverneiro”, entre otras cuestiones.