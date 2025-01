EU de O Grove denuncia la perdida de un millón de euros del remamente

Esquerda Unida de O Grove denuncia la pérdida “real” de un millón de euros al no haberse completado a tiempo proyectos porque estaban consignados al remanente de tesorería de 2024 e “os cartos que non se executen nese ano non quedarán prorrogados nin se sumarán ao remanente de 2025”, lamentó la concejala Susana Millán.



Recordaron que en julio se aprobaron 2,4 millones de euros del remanente para destinarlo a más de 50 actuaciones y algunas pactadas por el gobierno local con su grupo, pero tras una reunión con el alcalde, Jose Cacabelos, “confirmamos que ata un millón se perderán definitivamente por non terse completados os proxectos a tempo”, añadió el portavoz, José Antonio Otero.



Señalaron que entre las propuestas están la mejora de la calle La Rioja (inversión prevista de 100.000 euros); la compra de una finca en Entrehortas para ampliar el parking (220.000) y el aparcamiento para la playa de As Pipas (6.000), y que en el caso de la Rúa Hortos “perderanse 30.000 euros dun total de 100.000, xa que aínda que se realizaron os acopios de materiais, as obras non comezarán ata o 2025”. Y al listado añaden la obra de Bizocas (200.000 euros), las compuertas de O Corgo (100.000), un telón para el auditorio y mejoras en instalaciones varias.

El grupo opositor atribuye esta situación a una "nula capacidade de xestión do goberno muncipal do PSOE". También indica que supone un "incumprimento flagrante" del acuerdo que habían alcanzado y este mes convocará una asamblea para analizarlo y "definir as decisións políticas a tomar".