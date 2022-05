EU reprocha las “mentiras” del Sergas por dotar de un médico solo al centro de salud de O Grove

El grupo municipal de EU de O Grove reprocha las “mentiras” del Sergas y de la Xunta en relación a la dotación de facultativos para cubrir las faltas en el centro de salud de Monte da Vila. Si bien, la gerencia del área sanitaria Pontevedra-Salnés anunció en una entrevista a este periódico, y se lo confirmó también a los representantes de los grupos municipales durante una manifestación en Pontevedra, que cubriría las dos plazas vacantes con la Oferta Pública de Emprego que se abrirá en los próximos meses, el Sergas acaba de publicar en el DOG que solo se oferta una plaza para el centro de salud grovense.





Los izquierdistas se sienten engañados y consideran que “isto non soluciona nada, e namentres, a veciñanza seguimos padecendo a falta de persoal facultativo no Centro de Saúde de O Grove, provocando que non teñamos citas en semanas ou a anulación das mesmas sen previo aviso”.





La convocatoria de una única plaza de médico de Atención Primaria ha sido mejor recibida por el PP de O Grove, que justifica que la problemática de falta de facultativos afecta a todas las comunidades autónomas y aplaude la gestión del Sergas de establecer la incorporación urgente de un primer grupo de profesionales de la sanidad con la finalidad de “disminuir el muy grave déficit de personal médico de familia”.





Uso electoralista de la sanidad

“Mas allá del uso electoralista que usualmente emplean ciertos partidos a cuenta de la sanidad”, al PP de O Grove, “le interesa conocer y apoyar las soluciones que se puedan ir produciendo en un problema grave en cuanto a una falta de personal sanitario evidente, por eso si bien consideramos una buena noticia la asignación de un nuevo sanitario para nuestro concello, debemos seguir trabajando para aumentar el número de efectivos y lograr que haya un servicio eficiente y digno para nuestros vecinos”. Asimismo, felicitan la gestión de la alcaldesa de Meis, la socialista Marta Giraldez “por su buen hacer al proporcionar a la Xunta terrenos con edificabilidad que permitirán a dicho Concello contar con un nuevo centro de salud”.





En este sentido, consideran que el alcalde socialista de O Grove, José Cacabelos, “debería tomar nota y darse cuenta de que a base de gestión y de no buscar réditos electorales con enfrentamientos perpetuos y estériles con la Xunta, los ayuntamientos del entorno, incluidos los socialistas, siguen mejorando y actualizando sus infraestructuras para el disfrute de sus vecinos, mientras todos los vecinos de O Grove pueden ver como proyectos como el mencionado centro de salud sigue empantanado y a la espera. O Grove y sus vecinos merecen una mejor gestión”, concluyen el PP.