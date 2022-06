Fátima Mella ensalza al Tinto y Pepo Suevos pone la nota de humor en la vuelta de la fiesta

El día grande de la Festa do Tinto no defraudó. La Carballeira pronto comenzó a registrar una considerable afluencia de visitantes que aguardaban por el pregón que daba paso al nombramiento de los nuevos Valedores de la Orde do Tinto, todos ellos con una larga tradición de apoyo a este caldo y que han visto ayer reconocida su labor.





Después de dos años había ganas de fiesta y no solo fueron los nuevos valedores los que brindaron y recitaron el juramento necesario para formar parte de la orden, ya que muchas más personas, ya en la carpa de degustación repetían en cada brindis “ata caer rendidos, que non ebrios”.





Y así, uno a uno fueron jurando su nueva condición Manuel Piñeiro Paz, un hombre de 83 años que comenzó a plantar esta variedad en los años setenta y hasta ahora.

Por su parte, Mariano de Béjar Gallego también bebió el colorado vino de una de sus tazas, ya que desde hace treinta años es el encargado de su elaboración, en lo que es todo un símbolo de la fiesta vinícola.





Carmen Abal Martínez fue la única valedora que juró su cargo ayer, tras veinte años montando su stand en la carpa de degustación.





Manuel Barreiro Pombo por fin recibió el merecido tributo por su pasión por este caldo que merece su reconocimiento oficial de una vez por todas. “Gústame máis o tinto que a auga”, suele decir siempre. Y ayer no fue una excepción.





José Vila Noya es un amplio conocedor de las variedades tintas, no en vano desde que jubiló disfruta de su tiempo libre catando vinos.





José Meaño Lorenzo, vecino de Barrantes, también se puso de gala a sus 86 años dejando claro que el vino tinto “é un dos remedios que deberían dar nas farmacias”.





El séptimo valedor en formar parte de la orden fue Manuel Oubiña Romero, un hombre que conoce mejor que nadie los viñedos gracias a sus paseos y su participación en la fiesta.