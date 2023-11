La gala de Galiciame solo recaudará fondos para la asociación y se dará una ayuda a un proyecto médico

La gala que la asociación de familias y enfermos de AME, Galiciame, celebrará el próximo día 2 solo recaudará fondos para la propia entidad y no para su presidenta, Merchi Álvarez, como se publicó ayer por error. La cambadesa ha tenido que desistir de recibir el tratamiento que había encontrado en Corea después de no conseguir apoyo financiero de la administración y no poder costearlo de manera particular.

Durante el evento también se hará entrega de 13.000 euros a la unidad genética del Hospital Vall d´Hebron como parte de su apoyo a la investigación para avanzar en tratamientos para la enfermedad.