El gobierno de O Grove rechaza la propuesta del BNG para la gestión de las algas y apela a una solución a nivel autonómico

El Pleno de la corporación de O Grove celebró este miércoles una sesión extraordinaria y urgente en la que además de aprobar la Conta Xeral del presupuesto del año 2022, en base a los resultados de gastos e inversiones del pasado ejercicio, se debatió una moción presentada por el BNG para instar al Concello a firmar un convenio de colaboración con las mariscadoras para la retirada de las algas de las playas y su transporte a un centro de tratamiento.



Sobre este asunto, el gobierno local afirmó que esta propuesta no se podría llevar a cabo, pues las playas son de dominio público terrestre, titularidad de Costas, y por lo tanto, la gestión de los residuos no serían competencia municipal pues requiere autorizaciones autonómicas de Medio Ambiente.

“Entendemos o problema que teñen a mariscadoras, colaboramos no que poidamos pero dentro das nosas competencias”, señaló el alcalde Jose Cacabelos. En esta línea confirmó que también se están recibiendo numerosas quejas de visitantes y bañistas de los arenales mecos por los problemas de olores que producen las algas, que siendo un proceso natural necesario, llega a ser un residuo y un problema.



Asimismo, dijo, el Concello se encargaba del traslado de las algas hace años “porque a normativa non era a mesma” pero “tivemos que deixar de facelo por advertencias de Medio Ambiente da Xunta”.



En todo caso, para el regidor, la solución tiene que buscarse a nivel autonómico, “o Concello non é a solución. Non temos nin unha sola parcela para a recollida e ademáis teñen que cumplir os requisitos para a xestión de residuos”, apuntó. Por ello dijo, “non é un problema solo no Grove, é un problema en toda Galicia e temos que ir conxuntamente todos. A Consellería do Mar ten que dar un paso ao frente”.



Pese a pedir que se retirase la moción para debatir entre todos los grupos municipales una propuesta viable, el BNG siguió adelante con su petición, “para que o Concello non se quede parado, este é un punto de partida para buscar unha solución”, insistió el portavoz nacionalista David Torres.



Con todo, en la votación, EU y PP también apoyaron la moción pese a las dudas, pero fue rechazada por un empate con el PSOE y con el voto de calidad del alcalde.



“Seguiremos traballando para buscar unha solución porque o problema que teñen as mariscadoras tamén o temos nos”, finalizó el regidor.