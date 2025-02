O Grove calienta motores para el festival de comparsas: “O entroido é a mellor festa que hai”

A menos de una semana para que se celebre el festival de comparsas en O Grove -que tendrá lugar el próximo 1 de marzo- las diferentes agrupaciones ultiman los detalles para, además de disfrutar y pasarlo bien sobre el escenario, dejar claro su mensaje al público.

Las letras que se interpretarán en el festival, que hablan de las preocupaciones generales de la sociedad y, particularmente de problemas o sucesos locales, tras muchos meses de trabajo están listas. Pero, ahora queda lo más complicado, buscar tiempo para poder ensayarlas y acabar los trajes que lucirán.



Llevando a cabo estas tareas se encuentran, a día de hoy, las personas que forman parte de las comparsas que participarán en el festival. Este es el caso, por ejemplo, de la agrupación más longeva y también numerosa que se presenta a este certamen: As + Plus, formada en el año 1994 y que, en la actualidad, cuenta con un total de 97 participantes, todas ellas, mujeres.

“Nacemos porque en O Grove o entroido é case coma unha relixión, forma parte de todos nós. Nese momento consideramos que tiñamos moitas cousas que falar e nacemos para dar un pouco de guerra”, cuenta Elena Chaves, directora de la comparsa.

Las letras que interpretarán el próximo día uno, cuenta, son el resultado de un trabajo “de todo o ano”, durante el cuál van haciendo reuniones para, en septiembre, comenzar a trabajar en el carnaval “máis en profundidade”.

Desde esa fecha, comenta, se reúnen casi a diario, incluidos los sábados y domingos. “Mentras unhas fan unhas cousas, outras facemos outras. Hai moito traballo, facer os traxes, a decoración do escenario...”, relata Chaves.

Un momento del ensayo de As + Plus | MÓNICA FERREIRÓS





En todo ello coincide Berto Forte, uno de los participantes en la conocida comparsa de la localidad que cada año lleva un nombre diferente. “Para crear as letras o que facemos e ir anotando as cousas que van pasando durante todo o ano, sobre todo en O Grove”, cuenta Forte. Después, indica, unos “tres meses antes de que sexa a data” ponen todos los apuntes en común, le dan forma y escogen la música.

“É un traballo ao que se lle dan moitas voltas”, señala. Es por ello que en su comparsa, que nació en el año 2019 y en este festival subirá al escenario a 25 hombres de entre 40 o 50 años, también reparten las tareas. “Mentres uns encaixan ben a letra coa música, outros adícanse máis ao disfraz, pensan de que imos ir e preparan todo o necesario”, narra Forte.

Los ensayos



Todas las comparsas de O Grove cuentan con un local -normalmente cedido- para ensayar sus letras y preparar los trajes que lucirán durante el carnaval. Lo más complicado, y en ello coinciden todos, es poder poner de acuerdo a todas las personas que forman parte de la agrupación y encontrar un horario que les encaje.

“Nós ensaiamos a partir das oito e media da tarde. Prácticamente todos os que formamos a comparsa estamos casados, temos críos, traballamos... Ademais, moitas das nosas mulleres tamén forman parte de outras comparsas, polo que coordinarnos é complicado”, señala Berto Forte de la comparsa que, hasta el mismo día de la actuación, no tiene nombre y, por tanto, denominan “X”.



Carlos Oubiña, de la comparsa “Os do primer mío” que nace este año tras la fusión de A Caldeirada y Os Oneis, indica que en su caso la preparación de este carnaval comenzó tras la Navidad. “Comezamos a xuntarnos en xaneiro. Pensamos que mes e medio e suficiente para preparar todo o que levamos”, cuenta Oubiña, quién señala que esta comparsa está formada por cuarenta hombres de diferentes idades. “No escenario verás desde rapaces de cinco anos ata a xente xubilada. Non hai límites”, señala.

Competencia sana



Una de las características que tiene el festival de comparsas de O Grove es que la competencia es sana y no existe rivalidad entre ellas. Así como hay muchos que se presentan con el objetivo de ganar el festival, hay otros que no tienen ese objetivo en su mente y, lo único que buscan, es pasarlo bien y hacer disfrutar al público.



Este es el caso, por ejemplo, de los componentes de “O primer mío” o de “Leña Verde”, que, a pesar de haber conseguido la bandera en tres ocasiones -en los años 2014, 2016 y 2017- señalan que lo importante es disfrutar. “Participar no festival é algo que facemos para pasalo ben e contar coa sensación de gozar do noso traballo”, cuenta Robin Prol, uno de los directores (actualmente tiene dos) de esta comparsa.



En este sentido también habla María Campos, componente de “A tropa de Moncha a Caralla”, comparsa formada en el 2017 con el objetivo de homenajear “á muller do país”. “O festival e o punto de arranque do entroido meco, é o momento de expoñer o noso traballo, a nosa carta de presentación, o día de máis nervios porque é onde vemos se a xente lle gusta o noso traballo”, señala, para después comentar que realmente dónde disfrutan es cantando en los bares, “estando coa xente”.

Lo mismo opina Carlos Oubiña, el que cuenta que “o entroido meco non son só as comparsas, é o concurso de disfraces, é o martes, e a xente nos bares, e o enterro da sardiña...”. Y quién concluye, sin dudarlo que “o entroido é a mellor festa que hai e, no Grove, vívese dunha maneira especial, por iso cada vez vén máis xente”.