A Illa aprueba un presupuesto de cinco millones con el plantón del PP al Pleno

Un chascarrillo del alcalde justo al finalizar el punto del orden del día en el que A Illa aprobaba por unanimidad de los concejales presentes un presupuesto de algo más de cinco millones de euros (4,6 de fondos propios más casi medio millón de una aportación del la Diputación) resume el Pleno sobre las cuentas generales en la localidad isleña.

“Pois nada, xa nos podemos ir” fueron las palabras del regidor cuando se le dio el visto bueno al presupuesto más alto de la historia de A Illa, según relató en su detallada exposición el concejal de Facenda, el nacionalista, Manuel Suárez.

Tras aclarar, entre risas, que se trataba de una broma, el alcalde dio paso al debate del resto de los puntos del orden del día ante un plenario con las sillas vacías de la bancada popular y la situada al lado de los concejales del BNG y que debería ocupar el edil no adscrito, Matías Cañón, que tampoco asistió al Pleno.

Explicó que el plantón de los populares se debió a que tenían todo preparado para que la sesión se celebrase el día 7, como todas, el primer viernes de los meses impares, pero que el alcalde decidió retrasarlo al día de ayer porque la fecha oficiosa coincidía con el carnaval. El PP alegó que sus representantes tendrían dificultades para asistir el día 14 y propusieron que se retrasase una semana más, al día 21, pero “non quixo” y por eso “para estar dous, decidimos non ir”. Cañón se quejó también del escaso tiempo que se les dio para estudiar el presupuesto porque “recibimos a documentación o martes pola noite e non había tempo material para estudialo con detalle”.

Matías Cañón valoró también su cambio de asiento. “Pódolles comprar que non estea no medio dos concelleiros do PP, pero non que me poñan no outro lado”, al lado del BNG y adelanta que todavía no sabé donde se sentará en la siguiente sesión.

Por su parte, el alcalde, Luis Arosa, valoró que las cuentas “cumpren as regras de gasto” y explicó que una de las inversiones consiste en la compra de “máquinas de lectura de matrícula para o control (por parte de la Policía Local) dos parkins con zona azul en Area da Secada”. Adelantó al respecto que en breve le enviará “unha proposta de ordenanza á oposición” en la que se establecerá la cuantía de las multas a los conductores que paguen por aparcar”.

Control del tráfico Zonas de residentes y uso del bus turístico

El alcalde de A Illa explicó en el pleno de ayer que el Concello establecerá una zona de residentes, para coches censados en el municipio, que tendrá excepciones con los hoteles y el comercio local, así como un dispositivo de tráfico para que los coches no atasquen vías con escasa capacidad. Asimismo, subrayó que el autobús lanzadera que estará operativo en julio y agosto también podrá ser utilizado por los vecinos.