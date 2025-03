Jana de Leria gana el Festival de Comparsas de O Grove por cuarto año consecutivo

La agrupación comparseira Jana de Leria se proclamó campeona, por cuarto año consecutivo, del Festival de Comparsas de O Grove, que se prolongó durante más de cinco horas con un auditorio abarrotado.



“Recibamos con todos os honores que se merecen, por cuarto ano consecutivo, aos vencedores, aos únicos que ondearán a bandeira das comparsas de O Grove 2025, ¡Jana de Leria!”, así anunciaba el presentador del evento, Víctor Gallego, como la comparsa se llevaba el primer premio de 1.200 euros y el diploma acreditativo del galardón.



Vestidos de espantapájaros, los integrantes de Jana de Leria se subieron al escenario para interpretar su repertorio de canciones satíricas, haciendo un repaso de algunos de los eventos más destacados del año. Entre ritmas y música abordaron temas como los retratos del fotógrafo Paco Luna para el proyecto ‘Retratos de una vila’, el escándalo de Íñigo Errejón y el fenómeno de la piña en el Mercadona.



Además, las letras de la comparsa no escatimaron en críticas a problemas locales como el abandono del pueblo, las demoras en la ejecución de obras municipales y el cierre de numerosos negocios del concello, entre otros temas.



La agrupación concluyó su actuación haciendo un mensaje directo a los vecinos de O Grove, instándolos a cuidar el pueblo y destacando la belleza del lugar, un paraíso que sigue asombrando año tras año a los turistas que lo visitan.



Tras Jana de Leria, el podio de la competición lo completaron Os Arrombados –quienes cumplían 10 años– y Leña Verde, que se llevaron 1.000 y 900 euros de premio, respectivamente. A continuación, en la clasificación les siguieron As + Plus, Tutan Kenson XXL, A Tropa de Moncha a Caralla, Os do Primeiro Pío, Os Barallocas y, finalmente, Os de Sempre.



Independientemente del resultado, el auditorio de O Grove no paró de aplaudir y realizar ovaciones en las casi cinco horas que duró el certamen. Y es que el Festival de Comparsas es una cita que nunca deja indiferente a nadie, todo ello gracias a la implicación de los vecinos, que año tras año trabajan durante meses para hacer de esta gala un acontecimiento único y ayudar a que dicha tradición no se pierda.