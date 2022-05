Lago reitera su apoyo al sector frente a Costas y critica al PP por romper la unidad política

El gobierno de Cambados confirma su apoyo “inequívoco” al sector mar industria en relación al informe de Costas del Estado. El alcalde, Samuel Lago reiteró su total compromiso con los afectados y aseguró que “esteremos en todas as medidas que adopten, e mantemos permanente contacto en todas as xestións que se están realizando para solucionar este problema”.





El regidor cambadés responde así “ante a posición, de novo partidista pero ademáis oportunista do PP e de Cambados Pode”. En un comunicado, señala que “o problema non é novo, como demostra o informe emitido por Costas do Estado en 2013, pero a diferenza do PP, nós agora sí tomamos parte no asunto. Desde o primeiro minuto, antepuxemos os intereses do noso pobo a calquera outro e demostrámolo traballando sen perder un segundo”.





Fue por ello, explica, que desde el gobierno local se contactó de inmediato con Portos de Galicia y Costas del Estado para solicitar “accións concretas para problemas específicos, non disparamos sen sentido: Portos debe resolver xa unha Desafectación solicitada hai seis anos, e Costas debe modificar o seu criterio respecto ás depuradoras en solo de DPMT, que mantén dende fai anos”.





En cuanto a la crítica de Cambados Pode al alcalde Samuel Lago sobre su reunión en Madrid, considerando que fue “ninguneado” al no haber sido recibido por la Directora Xeral de Costas, el regidor asegura que la responsable “estaba con covid pero si estiven en contacto con ela” y que, por esa circunstancia, se reunió con la jefa de planeamiento que es quién informa el asunto. “O voceiro de Cambados Pode, como lle ocorre case sempre, cada vez que fala mete a pata”, afirma Lago. Asimismo, insistió en el apoyo a la Moción presentada por el sector “e será levada a pleno”.





“Unidad rota por el PP”

En este sentido, dijo, “estamos en contacto permanente co sector e cos afectados e acordamos que todo o que se fixera sería informado e consensuado”. Una unidad, apunta que “veu a romper o PP con esta convocatoria unilateral e partidista”, por ello, le pide al PP que “teña un mínimo de lealdade e de dignidade e por unha vez arrimen o hombreiro e deixe de meter paus nas rodas, porque eles tamén son responsables do problema é parte da solución. Apoiaremos calquera iniciativa do sector pero non aquelas convocadas por partidos políticos sen contar cos afectados”.