Lucha contra los vertidos al Umia: Concluyen la mejora del bombeo de Cabanelas

La Xunta da por concluidas las obras de mejora del bombeo del colector de Cabanelas en Ribadumia, con una inversión de más de 950.000 euros. El objetivo era “optimizar” el funcionamiento de la depuradora ribadumiense, que da servicio a este municipio, además de a Cambados y a Vilanova. El proyecto recibió un 80% de fondos europeos Feder y se canalizó a través de la Mancomunidade.

Se modificó el trazado de impulsión del bombeo, para que vierta directamente a la EDAR, sin pasar por el bombeo de Barrantes. Confían en reducir así los alivios y vertidos.

Los trabajos incluyeron la instalación de 1.780 metros de impulsión, la remodelación del bombeo de Cabanelas para ampliar el caudal de diseño a 56,5 litros por segundo y la mejora del bombeo de Barrantes para adaptarlo a su nuevo caudal de funcionamiento, que estará limitado a 125 litros por segundo. Además, se procedió a la inspección, limpieza y rehabilitación de 364 metros de colectores en la red que vierte a la estación de bombeo de Cabanelas para reducir la infiltración de estos tramos.

Desde la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático y Augas de Galicia valoran que "con estas actuacións para optimizar a eficiencia das infraestruturas hidráulicas darase servizo a unha poboación estimada de preto de 950 habitantes equivalentes con horizonte no ano 2042 e reducirá os alivios do bombeo de Barrantes, mellorando así o funcionamento xeral do sistema".