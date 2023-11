Martín Códax fortalece su apuesta por la DO Ribeiro y funda una sociedad con San Roque de Beade y XesGalicia

La apuesta de Bodegas Martín Códax por la DO Ribeiro dio ayer un salto de gigante al constituir una nueva sociedad con la cooperativa San Roque de Beade –Terra do Castelo– y la entidad pública gallega de capital de riesgo, XesGalicia. Su objetivo es reproducir el “modelo de éxito” que ya implantó en la denominación de Monterrei.



La firma para crear esta nueva entidad tuvo lugar ayer en la sede de la cooperativa cambadesa y contó con la presencia del conselleiro de Medio Rural, José González. El acuerdo es que San Roque aporte su parque de viñedos, entre los que están “muchos de los mejores ancestrales del Val do Avia, con diferentes variedades, y el saber hacer de sus socios, excelentes viticultores tradicionales”, expuso el director general de la sociedad saliniense, Juan Vázquez Gancedo.



Esta, por su parte, pondrá su “experiencia en gestionar el minifundismo” y en como hacer “vinos adaptados al mercado y respetando la tradición y el terruño”, además de su equipo comercial y red de distribución en más de 50 países, “capaces de poner a los vinos de O Ribeiro en las mejores mesas de medio mundo”, destacó Vázquez.



Bodegas Martín Códax es hoy el principal grupo bodeguero gallego y hace tiempo que no solo se dedica a su razón de ser: el albariño con DO Rías Baixas. De hecho, en 2009 dio el salto a Monterreiro y quiere aplicar el mismo “modelo de éxito”. Aquella colaboración también fue con una cooperativa local, Terras do Cigarrón, y de las 50.000 botellas de godello que comercializaba aquel año, se ha pasado a superar el millón de unidades con Mara Martín y Terras do Cigarrón. De hecho, para el director general “es una satisfacción”, pues “aquellos viticultores, al borde del abandono, están hoy plantando, recuperando tierra abandonada y dando el relevo a sus hijos”. Al igual que en este caso, en la sociedad con San Roque confían en completar con compras a terceros y en hacer nuevas plantaciones.



Vázquez también subrayó que en Martín Códax “somos viticultores –de un grupo nació la cooperativa en 1986– y por ello apostamos fuertemente por este proyecto”, el cual estará “basado en la viticultura tradicional de la zona”. De hecho, señaló que la “salvaguarda y recuperación de nuestro modelo tradicional, complementado con las posibilidades que ofrece la nueva Lei de Recuperación da Terra Agraria, abren para toda Galicia un horizonte de posibilidades en el mejor momento del mercado por la creciente mundial de vinos blancos de calidad”.



Según la cooperativa cambadesa, mantendrá la producción de su ribeiro Anxo Martín y ahora suma Terra do Castelo, de corte tradicional, basado en el que ya elabora la firma de Beade, y Marieta Ribeiro, con un “corte moderno, desde el diseño hasta el perfil organoléptico, hermanado con el albariño del mismo nombre”, el cual, en pocos años, se ha convertido en unas de las referencias más vendidas e internacionalizadas de la DO Rías Baixas.