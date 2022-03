Meis reserva 300.000 euros para comprar la finca de la Casa de Parga y ofrecerla para el nuevo centro de salud

El Concello de Meis ha reservado 300.000 euros en su presupuesto de 2022 para comprar la finca de la Casa de Parga, de 15.000 metros cuadrados, y ofrecerla a la Consellería de Sanidade para construir el nuevo centro de salud. Según la alcaldesa, Marta Giráldez, le ha dado el visto bueno verbalmente, tiene informes favorables y en próximas días firmarán un convenio para iniciar el expediente de adquisición.





Polémica por la de A Rochela

La regidora del PSOE lo comunicó en el pleno del viernes, donde se aprobó un Orzamento de 3,5 millones de euros gracias a su voto de calidad. Más concretamente fue durante el debate de la moción del PP para ofrecer un terreno en A Rochela y que no se incluyó en la anterior sesión por discrepancias entre ambos partidos: los populares decían que contaba con el visto bueno del Sergas y los socialistas que no. De hecho, se demoró para que la Xunta se pronunciara por escrito sobre estas versiones contradictorias. El viernes, ambos partidos seguían en la misma postura y el BNG optó por mantenerse al margen alegando que “non dubidamos” de la palabra de ninguno, pero también porque espera que las preguntas que presentó al respecto en el Parlamento arrojen luz. Sin embargo, visto el interés general de tener una parcela ya, votó a favor de la moción popular, como explicó su portavoz, Xoán Manuel Vázquez, así que salió adelante.





Para algo más que el centro

El grupo de gobierno, en minoría, votó en contra porque Giráldez insistió en que a Sanidade no le convencía “polas dimensións –3.000 metros cuadrados– e a súa situación, nunha rúa de pouca anchura e beirarrúas non accesibles”. En cambio, aseguró que la finca de la Casa de Parga le ha parecido una mejora “abismal” con respecto a esta y a las otras cuatro propuestas que les han hecho en estos meses, y que incluso cuenta con el “informe favorable” del gerente del área sanitaria. Es más, el asunto estaría tan encaminado, que en pocas semanas espera firmar un convenio que permita iniciar el expediente municipal para la compra. La regidora detalló que es una parcela de 15.000 metros cuadrados, está a pocos metros del actual centro, tiene “amplos” aparcamientos y además, el Concello quiere dedicar los metros sobrantes a otros usos como un paseo junto al río y rehabilitar el palomar y el molino. De hecho, la finca no estaba exenta de dificultades porque la casa barroca está catalogado como bien protegido y han tenido que pedir informes a Patrimonio, pero también a Augas de Galicia y Urbanismo que, según la socialista, han sido favorables. Ahora solo quedaría tener el estudio topográfico y las mediciones se hicieron esta semana.





El portavoz popular, José Luis Pérez Estévez, agradeció la disposición del Bloque y cargó duramente contra el PSOE por no haber permitido introducir su moción por la vía de urgencia en febrero. El edil acusó al gobierno de “querer facer calar á oposición” mientras buscaban otra opción porque, en su opinión, existe una inquina política y aceptar algo que proceda de su partido “lles produce urticaria”. Por eso también les acusó de actuar con “falta de democracia”. Y es que siguió defendiendo su alternativa, libre de cargas como las que tiene la finca de Parga.





Los socialistas defendieron que la tenían en vista, pero que no la ofrecieron oficialmente hasta el 16 de febrero, tras el pleno, porque la negociación con la propietaria era muy incipiente. También le replicaron que han conseguido en “seis meses o que non fostes capaces vós en 20 anos” de gobierno.





Aumento del gasto social

En cuanto al presupuesto, el PP votó en contra y el edil nacionalista se abstuvo, según explicó, porque se han recogido sus propuestas de hacer un estudio para intentar ejecutar el ansiado proyecto de mejora de la seguridad vial en el CEIP y de hacer una mejora integral de la casa de cultura de Paradela. Así se produjo un empate que se solventó con el voto de calidad de la alcaldesa. Esta detalló que el Orzamento es mayor con respecto al de 2021 por la partida del centro de salud y porque este año recibirán una aportación mayor de los tributos del Estado. También que el gasto social crece un 20 % con respecto al de 2021.