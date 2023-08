El Mejillón de Vilanova entrega sus insignias y premia además a los Mozos de Arousa

En la nueva ubicación al pie de la Cofradía y del paseo marítimo, los actos centrales de la Festa do Mexillón e do Berberecho de Vilanova se desarrollaron hoy como manda la tradición: Con lectura del pregón y con imposición de las insignias de oro y brillantes. Hubo además un reconocimiento especial para los televisivos Mozos de Arousa, que se convirtieron en uno de los reclamos de la jornada y aprovecharon su intervención para lamentar ante el micrófono que el alcalde de Vilagarcía “no nos haya siguiera llamado o felicitado”.

En cualquier caso, agradecieron todo el cariño que están recibiendo y recordaron la relación que mantienen con Vilanova por los intercambios que Arouza Moza organiza en el albergue de As Sinas. Los tres jóvenes concursantes recibieron además el calor del público y despidieron su intervención imitando la mecánica de pistas con la que juegan en "Reacción en Cadena": "Qué", "moluscos", "son", "los", "mejores": "Mejillón y Berberecho".

Insignias y pregón

Las tres insignias de esta edición de la fiesta fueron para el pregonero, el periodista José García; para el nuevo presidente de la Diputación, Luis López, y para el vilanovés Juan Ventura, párroco de San Vicente de O Grove. El acto contó con presencia de autoridades, como el conselleiro de Cultura, Educación, FP e Universidades, Román Rodríguez; el regidor, Gonzalo Durán, y el teniente de alcalde, Javier Tourís, así como alcaldes de municipios vecinos.

Autoridades junto a los tres homenajeados que recibieron las inisignias de oro y brillantes | G. Salgado

García armó un bello pregón alabando las múltiples formas en que lo enamoró Vilanova. “Hay dos culpables” de su presencia ante el atril, dijo: “El alcalde, que tuvo la enorme generosidad de hacerme la oferta”. Y “el portal inmobiliario Idealista”, donde vio publicada “una imagen que me dejó fascinado por la belleza del conjunto”, una vista a la Ría desde un edificio junto a la estación marítima de Vilanova. Barcelonés, pero de padres gallegos llenos nostalgia de su tierra, en pocos días estaba ya en Vilanova, viendo la casa que, en teoría, iba a ser su vivienda vacacional, pero que acabó convertida en su residencia habitual.



Pero no solo alabó al territorio. Fue así como contó que un día descubrió un faro de su coche roto y una nota en el parabrisas del responsable, “un joven de Vilanova que acababa de sacarse el carné y que me dejaba así su teléfono”, para responsabilizarse de los daños. “Les puede parecer intrascendente, pero en el lugar del que yo vengo, es inimaginable; estas cosas simplemente no ocurren”.

El periodista José García, durante la lectura del pregón | G. Salgado



Juan Ventura se atrevió incluso a cantar, con gran maestría, el himno de Vilanova y afirmó rotundo su cariño por su localidad natal.



Por su parte, el presidente provincial agradeció este “primeiro recoñecemento” que recibe en su nuevo cargo: “Unha honra que non esquecerei”.