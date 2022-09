Más de mil personas se concentran en O Grove para exigir una solución a la falta de médicos y pediatras

Más de mil personas se concentraron ayer en O Grove para protestar por la situación de la sanidad pública en la localidad meca y exigir que se aporten soluciones a la falta de médicos y pediatras en el centro de salud de Monte da Vila.



Convocados por la plataforma “Concilia ou Rebenta”, los manifestantes salieron a las 15.30 horas desde el Parque de Confín y se desplazaron hasta el paseo marítimo, en la confluencia entre la Rúa Castelao y el puente de A Toxa. Los asistentes abarrotaron el paseo marítimo de la localidad meca, exhibiendo pancartas reivindicativas y profiriendo cánticos como “Queremos médicos” para denunciar que en el centro de salud “non dan citas médicas desde hai tempo, non hai consultas de Atención Primaria, non hai ningún pediatra, cando hai 1.500 cartillas de pediatría” y que “no servicio de PAC a maioría dos días non hai médico de urxencias”.



Muchos de ellos asistieron con carritos de bebé, sillas de ruedas, muletas o vendajes para dar mayor visibilidad a sus reclamaciones y trataron de llamar la atención de esta forma de las autoridades que se dirigían a la inauguración del “Foro La Toja”.



El acto se desarrolló de manera pacífica con agentes de la Guardia Civil tratando de impedir que se produjeran cortes de tráfico, aunque por momentos no pudieron evitar que los manifestantes se situaran en el paso de peatones y paralizaran la circulación. Algunos de ellos fueron identificados por las fuerzas del orden.









Manifiesto





La protesta concluyó con la lectura de un manifiesto en el que se denunció que “a situación actual é inconstitucional e inhumana. O centro de saúde conta cunha única doutora para atender a unha poboación duns 12 mil habitantes. Non hai dereito a que se xogue así coa nosa saúde”.



Por ello, reclamaron a las autoridades competentes que “cumpran coa súa parte do trato e que traballen para ofrecer os servizos que por lei nos corresponden”. La protesta tendrá continuidad hoy con otra concentración convocada a las 16 horas en el mismo lugar porque “non é cousa dun solo día. Isto vén de lonxe e seguiremos ata ter unha solución”.