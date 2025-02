El museo del carnaval de O Grove recibe cientos de visitas cada día y afianza su continuidad

Desde que se anunció que este año, el Concello de O Grove con la colaboración de las comparsas y vecinos de la localidad, iba a abrir un museo sobre el carnaval, la expectación fue máxima.

Es por ello que, el mismo día de su apertura -el pasado domingo 16 de febrero-, señala Víctor Gallego, responsable del espacio, fueron más de 700 las personas que no dudaron en visitar el museo y se dejaron inundar por el espíritu del entroido meco.



En esta exposición -que se ubica en el antiguo local de Abanca, situado en la calle Castelao- los visitantes, podrán descubrir disfraces de vecinos de la localidad premiados en diferentes certámenes, trajes lucidos durante el festival de comparsas, variedad de fotografías del evento e incluso vídeos que muestran tanto de una manera histórica, como humorística y actual la cronología del carnaval en el municipio.

Lo más atractivo



A pesar de que cada uno de los rincones del museo recibe los elogios del público, Gallego señala que el espacio que atrae más miradas y hace que los visitantes se paren más, es aquel en el que se muestran las letras que las comparsas interpretaron durante su historia en el festival. “Temos letras expostas desde o ano 1920. Letras incluso da censura. É unha zona que atrae moito o público porque a xente le o que alí se conta e poden ver os problemas da sociedade e de O Grove de cada época”, cuenta el responsable de la exposición.



Además, señala que es en este punto en el que más conversaciones se crean entre los visitantes e incluso, muchos vecinos de la localidad, al comenzar a leer, se arrancan a cantar y a seguir la letra con el ritmo de la música. “Esta parte penso que é a historia viva de O Grove. A través das letras das diferentes comparsas enténdese o que pasaba na localidade e o que pensaba a xente”, cuenta Gallego. Es por esto que, sin duda, parece ser la parte favorita del público.

Parte de la exposición abierta en O Grove | GONZALO SALGADO

Vecinos y turistas



A pesar de que la mayor parte de las personas que se acercan a descubrir la historia del carnaval meco a través de este museo son de la localidad, Gallego señala que también hay muchos vecinos de municipios cercanos o incluso de otras provincias y comunidades los que no desaprovechan la oportunidad de visitar el espacio. “O outro día, por exemplo, visitou o museo unha familia de Cádiz que estivo máis dunha hora dentro. Non coñecían a tradición que temos no Grove do entroido e quedaron moi sorprendidos”, cuenta el responsable del espacio.



La afluencia diaria al espacio -mucho mayor de la que esperaban antes de su inauguración- hace que incluso haya días que tengan que alargar el horario de apertura. “Hai xente as fines de semana pero, o que máis nos sorprende é que, durante a semana o museo tamén está a ter moito éxito”, cuenta Gallego quién indica que, por ejemplo, hay jornadas que en vez de cerrar a la una y media o a las ocho, tienen que hacerlo un poco más tarde debido a la gente que todavía sigue en el interior del espacio o a aquella que espera fuera para poder entrar a descubrir el museo.

Visitantes observando algunas de las fotografías expuestas | GONZALO SALGADO

El futuro



Con las dudas de si, debido a su éxito, esta iniciativa ha llegado para quedarse o no a O Grove, lo que tiene claro Gallego es que es “o mellor que hai para quentar o entroido na localidade”. Señala que, quizás, por problemas de espacio -ya que el local en el que se encuentra no es del Concello, si no que es cedido- mantener el museo todo el año es una “pretensión desmesurada” pero, lo que tiene claro es que “isto non vai morrer aquí”.

El responsable del museo piensa que sería una buena idea que se celebrase cada año o, incluso, que parte de la exposición se trasladase de manera fija a la casa de la cultura. Mientras se decide qué es lo que ocurrirá, lo que sí se sabe es que, al menos hasta el 15 de marzo, estará abierto al público.