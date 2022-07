La norma para regular los usos y accesos de Areoso empezará a tramitarse este mes

Los usos permitidos o prohibidos en el islote de Areoso quedarán definidos mediante una orden cuya tramitación administrativa empezará este mismo mes. Así se lo comunicó ayer la directora xeral de Patrimonio Natural, Belén do Campo, al alcalde de A Illa, Carlos Iglesias, y al patrón mayor, Juan José Rial Millán. Después de años conscientes de que había que establecer una norma que regule los accesos y usos de Areoso la responsable autonómica apunta que la herramienta habilitada permitirá garantizar el equilibrio entre la protección de los valores naturales y el aprovechamiento público del espacio por parte de los visitantes. Así pues será una Orden y no un Plan de Xestión la que regulará los usos del islote y el borrador ya está terminado.



Lo que ayer avanzó la Xunta sobre esta nueva norma es que fijará la capacidad máxima de carga de la zona distinguiendo entre fondeos, atraques y acceso de personas a la isla. En todo caso habrá un límite de afluencia distinta en función de si es temporada alta o temporada baja. De esta forma –entiende la administración autonómica– se garantiza la protección de los recursos naturales del islote y su convivencia con los usos tradicionales presentes en las aguas de esta zona. Al mismo tiempo no perderá su interés desde el punto de vista turístico.



Lo que sí parece claro es que la Orden no entrará en vigor este verano, teniendo en cuenta que los trámites administrativos acostumbran a ser lentos. De hecho está previsto que se abra un procedimiento de participación pública y –de forma paralela– la Consellería solicitará los informes sectoriales correspondientes antes de proceder a su aprobación definitiva.



Cabe recordar que Areoso es un islote integrado en la denominada Zona de Especial Conservación del Complexo Ons-O Grove y que –sobre todo en al temporada de verano– recibe numerosas visitas que han ido en aumento y de forma preocupante en los últimos años.



Después del parón turístico que vino de la mano de la pandemia del coronavirus la Consellería, el Concello de A Illa y la Cofradía de Pescadores retomaron los contactos este año con el fin de adoptar medidas de forma consensuada para garantizar la convivencia entre los usos turísticos y la importancia que tienen el islote y su entorno para la actividad pesquera y marisquera.



La directora xeral destacó tras el encuentro mantenido ayer que esta norma –de la que pronto se conocerán los pormenores– es fruto de la colaboración mostrada por todas las administraciones y colectivos afectados con el objetivo común de impulsar la mejor regulación posible para conservar este espacio natural. De hecho Belén do Campo advirtió que aparte de su reciente tirón turístico el islote de Areoso alberga imporatntes y notables valores no solo desde el punto de vista medioambiental, sino también científico y también patrimonial y cultural.