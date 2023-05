La nueva sede de la Policía Local de Cambados está a punto y saldará una vieja demanda

Las obras para convertir el bajo de A Mercé en la nueva sede de la Policía Local de Cambados están a punto de terminar, así que su traslado se producirá en las próximas semanas. Con ello se saldará una demanda histórica del Cuerpo, que no tiene ni espacio ni buenas condiciones en el rincón que ocupa en el Consistorio.

El propio alcalde, Samuel Lago, reconocía ayer la situación: “É un lugar angosto e reducido que non cumpre as condicións axeitadas”. El jefe, Alejandro Falcón, expuso que llevan “moitos anos” en estas circunstancias y además de que ganan espacio, destacó otras cuestiones como la luminosidad de las nuevas dependencias.

Ahorro económico

Los alumnos de albañilería y carpintería del Obradoiro de Emprego han sido los encargados de ejecutar los trabajos y de diseñar la nueva sede, realizando “un traballo magnífico que, pode soar mal, pero parece de profesionais, non de aprendices”, apuntó el regidor. Pero además, ha permitido un importante ahorro al Concello, pues, en caso de haberse contratado, el gasto se hubiera multiplicado por cuatro. Solo ha tenido que contratar externamente las acometidas eléctricas, la instalación de la fontanería y otras cuestiones como el sistema de videovigilancia o la estación de radio.

“Aprendizaxe completo”

No obstante, en esta parte también ha tenido mucho que ver el alumnado, pues realizó la presinstalación de algunos de estos servicios, con lo cual ha sido un “proceso de aprendizaxe completo e amplio”, expuso el director, Enrique Ferreiro. Cabe recordar que con estos proyectos ponen en práctica la teoría de sus especialidades –hay 10 alumnos por cada una–.



El resto es todo suyo; se encargaron de realizar muros de separación, de puertas, ventanas, decoraciones, en las que destaca la madera, e incluso de recrear el logo de la Policía Local. También están creando parte del mobiliario nuevo, aunque alguno del actual se reutilizará. Y en todo el proceso han seguido las peticiones de los agentes sobre sus necesidades.

La sala de reunión de la nueva sede de la Policía Local de Cambados

Pasarán de tres salas de escaso tamaño a unas nuevas dependencias con un espacio común de recepción y tres puestos de trabajo; una sala de atestados; dos despachos para los oficiales; una sala de reuniones y una armería sin acceso exterior ni ventanas.



Sobre el traslado de los mandos de la Capitanía de la Guardia Civil de Vilagarcía a A Mercéd –una cuestión controvertida en principio, pues el Concello llegó a ofrecer este lugar–, el alcalde indicó que desconocen la fecha y, de hecho, de momento no se han iniciado los trabajos para acomodarlos en otra parte de este edificio, aunque se tratará de cambios menores; de realizar separaciones de estancias usando materiales blandos.

Incentivos a la contratación

Durante la visita realizada por las autoridades y a la que también asistió la capitana del Instituto Armado en Cambados, Ferreiro recordó que los empresarios interesados en contratar a alguno de los “moi ben preparados” alumnos del Obradoiro, pueden acceder a una ayuda de 1.500 euros. Tienen que ser contratos de tres meses y a tiempo completo. Se trata de un incentivo a la contratación para dar una primera oportunidad laboral a los participantes en estos programas duales de formación y empleo que financia la Xunta en Cambados y en otras localidades. El programa termina en octubre.