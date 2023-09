La oposición de Meaño carga contra la gestión del gobierno ante las bajas de la guardería

La oposición de Meaño cargó contra la gestión realizada por el gobierno local ante las bajas laborales que lastran el servicio de la guardería, que ha tenido que cerrar por las tardes, y el comedor escolar de Dena, por la ausencia de la monitora municipal. Respecto a la primera, el Ejecutivo llevó al Pleno del jueves el levantamiento de un reparo suspensivo de Intervención para contratar a una profesora y una técnica al haberse agotado el dinero de la partida. Ahora, para proceder y conseguir los 15.500 euros de los costes laborales, habrá que realizar una modificación de crédito o apuntarlo en el Orzamento de 2024, aún sin elaborar.



El alcalde, Carlos Viéitez, defendió que es una situación “anómala” de sucesión de bajas que han ido solucionando con contrataciones, además de tener dos empleados a mayores de los seis en plantilla para cubrir las vacaciones, pero “xa non hai cartos”. Pero Meaño Independiente, BNG y PP protestaron por las formas, pues introdujo el asunto por la vía de urgencia y sin siquiera entregarles una copia; tuvieron que conformarse con que leyera la propuesta. Sobre todo cuando “o pasado venres, na comisión, xa o sabía e non nos dixo nada”, se quejó la independiente Cristina Castro. Pero además incidió en que las bajas se vienen produciendo desde febrero y “sobrecargando” a la plantilla.



El regidor les acusó de “darlle á volta á tortilla para desacreditarme”, insistiendo en que se trata de una situación “anómala”. “Colla vostede a gardería onde traballaba e ábraa con seis persoas de baixa”, le espetó a esta edila, a la cual le pareció entrar en una cuestión personal: “É un pouco impresentable cando di esas cosas”, le replicó.

Solución “insuficiente”

En los últimos días se incorporó una trabajadora, así que el número de bajas asciende a tres y con este proceso, el Concello va a contratar a dos, lo que “é insuficiente para dar o servizo co horario habitual”, volvió a protestar Castro, quien pidió que el acuerdo incluyera un tercero. Llegó a rogar al resto del equipo de gobierno, pero no obtuvo nada.



Viéitez espera “restablecer canto antes o horario habitual”, es decir, de 8 a 20 horas: “Esa é a nosa intención, ou vostede sabe se vai chover dentro de 20 días?”. Ahora se ofrece hasta las cuatro de la tarde y por este motivo no se ha podido atender a 11 niños de los 50 matriculados. De hecho, ha habido quejas de las familias. Ante esta situación, por las formas y no por el fondo, MI y el BNG se abstuvieron y el PP votó en contra. No obstante, el asunto salió adelante con la mayoría de Veciños.

Comedor de Dena



También ha habido quejas de la ANPA del CEIP Coirón, según la nacionalista Rosana Domínguez, que llevó una moción al respecto, describiendo que, ante “a non sustitución da empregada municipal” encargada de vigilar el comedor, “a asociación tivo que colaborar nas primeiras semanas do curso para darlle cobertura, pero non está disposta a seguir”.



En la sesión también estuvo el vecino afectado por la ampliación del vial de A Pedreira al que no arreglaron la parcela tras haber cedido terrenos. Tanto él como gobierno y oposición entraron en un largo debate y el regidor reconoció que la empresa de las obras se retrasó, pero, en todo caso, se comprometió a darle una solución.