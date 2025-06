Pablo Leiva incita a Cacabelos a que abra una negociación con la SGAE

El portavoz municipal del PP de O Grove, Pablo Leiva, insta al alcalde del municipio, José Cacabelos, a abrir una vía de negociación con la SGAE tras la resolución de la sentencia judicial del Tribunal Supremo (TS), que obliga al Concello a pagar alrededor de 50.000 euros a la entidad por los derechos de autor de los eventos culturales celebrados entre el 2015 y el 2024.



Según apunta el portavoz popular, considera que el alcalde debería tratar de llegar a un acuerdo al igual que hicieron otros ayuntamientos, “porque é a postura máis intelixente, xa que aforraralle moitos cartos aos veciños reducindo o canon dos dereitos, algo ao que se abre habitualmente a sociedade”, explica el popular.



Asimismo, Leiva lamenta la “altanería, falta de humildade e prepotencia” de Cacabelos, señalando que el edil municipal está menospreciando el fallo del TS y, además, critica que le ha mentido “descaradamente” a los grovenses y a los grupos políticos sobre el caso. “Di que seguirá loitando contra a SGAE e contra o Tribunal Supremo nunha actitude tristemente caricaturesca” declara, añadiendo que lo hace “a costa do peto dos veciños, porque para defender os seus dereitos e os cartos de todos o que tiña era que negociar e rebaixar o canos”, sentencia el popular.



También, el portavoz denuncia que el alcalde tratase de minimizar las reclamaciones pendientes correspondientes al período desde el 2019 al 2024, manifestando que el edil meco esclareció que las deudas ascienden a los 7.000 euros, pero según apunta Leiva, las cuantías van a ser mayores, argumentando que no solo hay que tener en cuenta los derechos de las obras reproducidas en las Fiestas del Marisco, sino también las actuaciones del auditorio y de las Fiestas del Carmen de esos años, por lo que podrían ascender a los 25.000 euros, de acuerdo a fuentes consultadas por el PP local.



“Temos a un alcalde completamente só, enfrontado ao mundo enteiro e prexudicando enormemente aos veciños, xa que vai contra a Xunta, o PP, a oposición de esquerdas, o tecido socioeconómico do Grove, os organizadores do Son do Mar e agora a sociedade de autores, o que demostra que está trabucado, xa que se todo o mundo circula nunha dirección e ti vas só en sentido contrario, é moi posible que non vaias polo camiño correcto, agás que sexas un visionario ou un mesías”, finaliza Leiva.