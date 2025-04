Portonovo reclama una solución a la supresión de plazas para aparcar en la zona de A Peixeira

La asociación de vecinos San Cristóbal de Portonovo reclama una solución tras la supresión de las plazas de aparcamiento en la zona de Caneliñas, con motivo de las obras de mejora en el mirador de A Peixeira y en el acceso al campo de San Roque.



Los vecinos llevan meses protestando en contra de las obras y, pese a intentar hablar con el alcalde de Sanxenxo, Telmo Martín, y hacer incluso una recogida de firmas –la cual llegó a reunir sobre 1.500–, el proyecto se inauguró este fin de semana sin notificárselo. “Deixou ao pobo completamente de lado”, reclaman.



Ahora, tras la conclusión de los trabajos, los críticos piden al Concello que al menos se les dé una solución en cuanto a la eliminación de la zona de aparcamiento, la cual señalan que era muy importante debido a que no todos los edificios del área disponen de garajes propios.



Asimismo, apuntan que esta ausencia no solo es un problema para ellos, sino que en la temporada alta del turismo se agravará más cuando empiecen a llegar los visitantes, perjudicando tanto a aquellos que disponen de segundas residencias como a los que simplemente se paraban a observar el mirador o en locales de la zona. “Cada vez en Portonovo hai máis liñas azuis, polo cal parece que están invitando máis a que os veciños e a xente aparquen fóra do pobo. E si aparcas fóra, igual xa non paras nel”, comentan desde la asociación.

Descontento con las obras



La comunidad de vecinos afirma que la zona necesitaba de algunas labores de acondicionamiento, cuestión que llevaban pidiendo desde hace tiempo, pues presentaba baldosas levantadas, la jardinería estaba desatendida y los bancos precisaban una nueva capa de pintura, pero nunca quisieron que se llevase una obra de tal magnitud.



Además, miembros de la asociación apuntan que el resultado ha quedado diferente a lo que se les presentó en un principio, cuestión que ha intensificado aún más su malestar. Asimismo, denuncian que este tipo de obras hacen que se pierda la esencia de la localidad, la cual remarcan que “é un pobo pesqueiro, non turístico”.



Por el momento, tras comprobar que la movilización no ha dado resultado, están a la espera de que el alcalde se ponga en contacto para al menos dar solución al tema del aparcamiento.