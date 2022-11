El PP acusa al gobierno local de proponer a la plantilla municipal una “quita” en las horas extra

El PP de Cambados denunció ayer que el gobierno local ha propuesto a algunos trabajadores realizar una “quita” sobre las horas extraordinarias realizadas el pasado verano, lo que considera una “vergoña e pouco serio” sobre todo, añadió, teniendo en cuenta que el alcalde, Samuel Lago, es trabajador, en excedencia, de un sindicato. “Se fora unha empresa, quizáis estaría cunha pancarta”, declaró el concejal Luis Aragunde.





El edil relató que el ofrecimiento habría llegado en una reunión con empleados y, por las informaciones que les han trasladado, la propuesta del Ejecutivo afectaría a unas 20 personas y consistiría en “non pagarlle todas as horas extra, só unha parte e tamén compensarllas con días libres, pero a xente non paga as hipotecas con días libres”, añadió.





Además, le parece grave porque, según Aragunde, habría otros trabajadores que ya cobraron esos servicios extraordinarios y, en todo caso, “estas cousas negócianse antes, non a feitos consumados. Antes o Concello de Cambados era un concello serio, agora non”, declaró.





Le parece una “vergoña” y “máis vindo do alcalde, que é sindicalista. Se o fai unha empresa como reaccionaría? Igual estaría cunha pancarta”. Y es que, según le trasladaron, en esa reunión estuvo el socialista y su socio de gobierno de Somos, Tino Cordal.





Además a Aragunde le llama la atención porque “unha quita é algo propio dunha empresa en concurso de acreedores, no pago das débedas, pero eles presumen de que as contas municipais están saneadas, pero non queren pagar”. Asimismo recordó que en la partida presupuestaria de Personal siempre quedan plazas vacantes con dotación económica que, al no gastarse, el dinero se acaba destinando a otras actuaciones. Una “holgura” en las cuentas municipales que, considera, debería destinarse precisamente a personal y no a otros menesteres.