El PP de Cambados sale de la negociación del Orzamento con “pouca confianza” tras presentar 13 peticiones

El PP presentó ayer su propuesta con 13 puntos para votar a favor del Orzamento municipal de este año y ahora el bipartito la estudiará para presentar una contraoferta. Con todo, las perspectivas no son demasiado buenas para los populares: “Vexo moita desculpa e promesa de cousas que xa pedimos hai dous anos e non cambiaron, así que confiamos pouco. Ademais eles din que todo vai fenomenal e marabilloso nalgunhas cuestións, pero a nós chégannos queixas dos veciños, algo non cadra”.





Según su portavoz, Luis Aragunde, esto concretamente pasa con las comisiones de fiestas populares, para las que piden “maior compromiso” económico y logístico porque “eles din que está todo marabilloso –por el PSOE y Somos–, pero a nós nos protestan de que non teñen colaboración do Concello”. Es más, según el edil, este año, por primera vez, “na procesión do Domingo de Ramos non se puxo banda de música, quedou triste”.





Incremento de partidas

Tildó la reunión de “cordial” pero ve “moitas desculpas e promesas de proxectos de futuro, pero é o mesmo que nos dixeron o ano pasado e non cambiou nada, así que confiamos pouco”. Es más, considera que el tiempo les ha dado la razón en cuestiones como el mantenimiento de instalaciones deportivas pues asegura que PSOE y Somos les hablaron de un plan de infraestructuras de millón de euros, que “non faría falta se nos escoitaran e fixeran un mantemento anual como debe ser, como levamos pedindo dende hai sete anos. Agora os vestiarios do Pombal dan pena”.





Estas cuestiones forman parte de su propuesta para apoyar el Orzamento consistente en 13 puntos que, en su mayoría, consisten en el incremento de partidas para diferentes cuestiones en las que consideran “insuficiente” el dinero previsto por el bipartito. Así, a las ya dichas se suman: la de Emerxencia Social; limpieza viaria y desbroces sobre todo en las parroquias y en las rutas del Umia y la costa porque “hai tramos moi descoidados” y las quejas vecinales “son continuas”, asegura; la de ayudas a entidades culturales y benéfico-asistenciales y a los clubs deportivos, que con la crisis han perdido patrocinios empresariales; las de mantenimiento del centro de salud y los cementerios, “con atención especial para Santa Mariña, que sendo BIC debería ter un trato especial”. También la de los colegios para “afrontar o mantemento que necesitan e non se está a prestar actualmente”. Del mismo modo, reclaman mejorar el mantenimiento de parques y fuentes y lavaderos, porque los hay “olvidados”, dicen.





Servicios y obras

Ciertamente, el grupo líder de la oposición también insiste en otras demandas que viene haciendo desde hace años como la creación de rutas escolares a los colegios, con personal para controlar las entradas y salidas y la seguridad vial en los centros, así como el establecimiento del servicio 24 horas de Policía Local “polo menos durante a fin de semana; un servizo que se estivo facendo durante 25 anos e agora é inexistente”, añade.





También hay un apartado de obras con la vista puesta especialmente en las parroquias porque los populares denuncian que “levan sete anos sen realizar obras a excepción dos asfaltados polo Plan Marco e o Plan Concellos”. Además de mejoras de centros sociales, unitarias y parques, algunos en mayor o menor medida, solicitan una pista cubierta multiusos en el parque de Covas de Lobos (Vilariño); el cierre de la instalación del campo de la fiesta de Corvillón con un sistema de panelado retráctil; en Castrelo, además de garantizar y mejorar el campo de fútbol, piden actuar en el pabellón del colegio, además de continuar la senda por la costa hasta unirla con el puente del Umia.