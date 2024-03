El PP exige al Concello de O Grove que atienda las “xustas demandas” del “abandonado” sector turístico

El Partido Popular de O Grove emitió ayer un comunicado en el que exige al alcalde meco, José Cacabelos, que atienda las “xustas demandas” que los empresarios del sector trasladaron al ejecutivo en el Consello Sectorial de Turismo y de las que se hizo eco recientemente Emgrobes. Para el portavoz popular en el municipio, Pablo Leiva, el Concello “ten completamente abandonado” al sector, por lo que insta al regidor a que active las “necesarias melloras” solicitadas en personal, gestión de ayudas, puesta en marcha de la Gastromeca, limpieza de playas y sendas, solución al problema de aparcamientos en los arenales y la gestión de las autocaravanas, entre otras cuestiones demandas.



Asimismo, Leiva destaca que el sector turístico meco “segue a funcionar e a xerar moita riqueza e emprego grazas á valentía, liderado e saber facer dos empresarios”, que —añade— cuentan con el “acompañamento e colaboración da Xunta”. Una administración que, según destaca el popular, invirtió en la pasada legislatura 4,1 millones de euros en ayudas para 48 empresas turísticas locales y el desarrollo del Plan de Sustentabilidade Turística con el proyecto de la Gastromeca.



Insistiendo en las demandas del sector, el portavoz popular asegura que Cacabelos recibió “un merecido tirón de orellas” por su “absoluta inacción”. Además, entre las diferentes cuestiones tratadas, Leiva señala su preocupación por la Gastromeca: “trátase dunha iniciativa fundamental para o futuro do turismo no Grove e para a cooperación público-privada, polo que non entendemos estes adiamentos co conseguinte risco de perda desta axuda agás que sexa pola habitual inacción do goberno local”, reprocha.



Así, el popular concluye exigiendo al alcalde que “sexa dilixente dunha vez por todas cun dos dous eixos económicos do concello xunto co mar” y le afeó que “non lle vai funcionar a súa estratexia da confrontación e de tapar a súa incapacidade con queixas á Xunta, porque xa quedou demostrada que esta manía persecutoria que ten co PP é falaz pero, no eido do turismo, non ten un só motivo para laiarse porque o apoio do Goberno galego é rotundo, decidido, absoluto e medible”, sentencia.