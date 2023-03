El PP de Meis plantea congelar las tasas de basura y abrirá debate sobre la sentencia en Pleno

El PP de Meis llevará al próximo Pleno el asunto de la reciente sentencia de lo contencioso que invalida la adhesión del Ayuntamiento al contrato mancomunado de basura. Además, la concejala y candidata popular Marta Lucio planteará a la Corporación consensuar un proyecto de recogida de basura y limpieza, que pasa por congejar las tasas municipales.

El PP insiste en que el contrato ahora en cuestión por la Justicia supone además un sobrecoste para el Ayuntamiento, de hasta "un 65 % máis" que el anterior. Así, "con esta política e a xestión actual, o goberno local está abocando a unha subida fiscal para pagar o incremento do servizo, que pasou de 125.000 euros anuais a 207.000”, de ahí que quieran el compromiso de que no habrá subida fiscal a los vecinos pa causa de esto. Hablan de unas tasas fijadas en "54 euros anuais para as vivendas", un importe que, según el PP, "non se debe incrementar".

Pero, además, plantean un pacto: Que la próxima Corporación, salida de las urnas de mayo, "adopte os acordos de xeito consensuado, tendo en conta non só a calidade do servizo, senón tamén as frecuencias na recollida do lixo e a limpeza". También que haxa una "asunción de resposabilidades" políticas por el mazazo judicial. Un fallo, eso sí, todavía no firme y que la Mancomunidade ya ha dicho que recurrirá.

Lucio también considera que la alcaldesa, Marta Girádlez, "ten que facilitar todas as explicacións que os veciños necesitan. Teñen que saber por que adxudicou a dedo un contrato que está prexudicando economicamente aos veciños”, valora. Aconseja a la regidora y candidata socialista que "cese no seu empeño de recorrer unha sentenza demoledora, que demostra a súa falta de capacidade na xestión do Concello e que o único que vai provocar é que se dilapide máis diñeiro de todos os veciños de Meis en gastos xudiciais”.