Prácticas que llevan la domótica al invernadero de Vista Real y zonas verdes a Vilanova

Los alumnos de la ya novena edición del taller de empleo “Vista Real” en Vilanova de Arousa desarrollan estas semanas su parte práctica, lo que está permitiendo a la vez la mejora de espacios municipales gracias a sus nuevas habilidades adquiridas mediante esta formación. Desde el Concello vilanovés explicaron hoy las operaciones que realizan los alumnos de ambos módulos, por un lado, el de sistemas domóticos y, por otro, el más habitual de jardinería.

Domótica

Los primeros están demostrando sus conocimientos con la instalación de un sistema domótico en el invernadero que también se usa para otras prácticas formativas dentro del propio recinto del pazo Vista Real, sede de estos talleres de empleo.



Así, durante estas operaciones “os alumnos puxeron en práctica as súas habilidades na identificación e interpretación de especificacións técnicas e funcionais do proxecto, así como na identificación e posta en servizo dos equipos e dispositivos necesarios. Ademais, realizaron probas para garantir a funcionalidade óptima do sistema”, valoraron desde la entidad local vilanovesa.

Jardinería

En cuanto a los alumnos del módulo de jardinería, se encuentran realizando labores de mantenimiento y conservación de elementos vegetales en varios espacios públicos del municipio. Así, desde el Ayuntamiento detallan acciones de este tipo como “poda, reposición de plantas de flor, preparación do terreo para a plantación de céspede e plantas en áreas como a contorna do Concello e as parroquias de Tremoedo, Baión, San Miguel e Caleiro”.

Alumnos del módulo de jardinería | cedida



El Concello destaca que estas prácticas “non só permiten aos estudantes aplicar os seus coñecementos teóricos en situacións reais, senón que tamén contribúen ao embelecemento e coidado dos espazos públicos da comunidade”.