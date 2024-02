La pugna en A Illa fue esta vez entre PP y BNG, con triunfo conservador

El Partido Popular fue la opción más votada en A Illa de Arousa, localidad donde siempre ha gobernado la izquierda. Esta vez, la pugna por ser primera fuerza no fue entre PSOE y PP, sino entre nacionalistas y conservadores, con triunfo para estos últimos, aunque por tan solo 28 votos de diferencia.



Más de mil papeletas fueron para PP y otro milllar para el Bloque, mientras los socialistas, siempre en la Alcaldía insular —ahora por primera vez en bipartito con el BNG—, se quedaron ahora en 700 sufragios, pasando de ser primera fuerza en las autonómicas de 2020 a ser tercera en esta ocasión.



Un castigo en el que incluso el PP, la opción más votada en A Illa, entiende que hay más de clave nacional y autonómica que de local. “Pensamos que o PSOE a nivel autonómico fixo unha campaña na que case se conformaba con que a xente non os votase a eles e votase ao BNG, con tal de non votar ao PP. Coidamos que o Bloque ten unha tendencia á alza, pero tamén xerada polo mal facer do PSOE”, valoran los populares.

En el PP isleño tenían ayer por lo que estar satisfechos. “Este grupo novo leva tres eleccións. Os que formamos parte del estamos contentos cos resultados que estamos a sacar”. Su próximo objetivo, lo tienen claro: “As nosas miras están nas seguintes municipais”.