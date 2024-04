¿Quieres el micrófono de Gayoso y ayudar a GaliciAME?

Pensar en Xosé Ramón Gayoso es verlo con su característico gesto del micrófono pegado al mentón, seguramente para hacer más llevadero el peso tras las horas de duración del exitoso “Luar”. Pues bien, quien codicie este emblema de la televisión pública de Galicia tiene la oportunidad de tenerlo en su casa, al micrófono, porque el mítico presentador lo ha donado para una puja solidaria organizada por la Fundación GaliciAME.



No será el único objeto personal de famosos que habrá en esta iniciativa cuya recaudación se destinará íntegramente a una investigación del Hospital Sant Joan de Déu sobre una terapia de reemplazo de la proteína que está en el centro de la atrofia muscular y que, según la presidenta Merchi Álvarez, incluso implica tecnología puntera como la impresión en 3D.



El propio Gayoso invita a participar para “axudar a aquelas persoas que necesitan de nós. Necesitamos da vosa alegría e do voso esforzo para os amigos de GaliciAME”, explica en un vídeo especial. Será el 25 de mayo en el salón Peña y también se ha apuntado Luis Zahera, entre otros famosos cuya identidad se mantendrá en secreto de momento, pero serán “rostros galegos e de xente de fóra, pero todos moi queridos polo público”, avanzó Álvarez. Si alguien más quiere apuntarse aún está a tiempo contactando con la asociación.

Pinchos y música

Arrancará a las 17 horas y también contará con dos presentadores de lujo: la actriz Isabel Blanco y el exjugador de baloncesto Fernando Romay. Para abrir boca se celebrará un bingo, también solidario, donde los premios serán diferentes productos donados por el comercio y la hostelería local, los cuales se están recaudando y, de hecho, la fundación está abierta a colaboraciones.



La subasta se realizará un poco más tarde y entremedias habrá ocasión de disfrutar de un chocolate con churros –también con fines solidarios–, de actuaciones musicales varias y de unos pinchos elaborados por la Estrella Michelín Yayo Daporta y el chef de A Taberna do Trasno, Carlos Revelo, y a un precio simbólico.

Algunos donantes famosos se acercarán a Cambados para intentar aumentar la puja y otros que no pueden asistir, pero quieren estar presentes de algún modo, entrarán en directo a través de una pantalla. La subasta será presencial y lo que no tenga salida ese día se pondrá a la venta en la sede de la Fundación, donde tienen un mercadillo durante todo el año.

Gayoso con la presidenta de la asociación en una imagen de archivo | GALICIAME



Según la presidenta, con la recaudación volverán a colaborar con el hospital barcelonés, pero en esta ocasión en un proyecto que busca sentar las bases de un nuevo tratamiento combinado para pacientes que no hayan podido recibir ninguno de los tres existentes hoy en día y que, por su efectividad, están dirigidos a pacientes de edades tempranas porque aún no hay años de daños provocados por las carencias de la proteína SMN.



Cabe recodar que esta es una proteína fundamental para que las neuronas motoras funcionen con normalidad, pero los enfermos de AME sufren una mutación del gen responsable de producirla y de ahí que la enfermedad conduzca a la debilidad muscular y la atrofia.

Más concretamente, se pretende crear neuronas motoras derivadas de células madre a partir de células de pacientes con AME tipo 1, pero también profundizar en el conocimiento de la enfermedad pensando en pacientes más mayores y con años de déficit.