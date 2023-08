El Real Club Náutico recibe el XIV Premio Sanxenxo na Historia en unas Xornadas que clausuran una nueva edición

Las Xornadas de Sanxenxo na Historia pusieron ayer el broche de oro a la decimocuarta edición con la entrega del premio “Sanxenxo na Historia 2023”. El galardón recayó en el Real Club Náutico de Sanxenxo por su contribución “de forma decisiva al desarrollo de deportes y actividades náuticas como por su labor social y cultural en la villa”. A lo largo de sus más de 70 años de historia celebró grandes eventos de vela como la Volvo Ocean Race, campeonatos nacionales e internacionales que permitieron llevar el nombre de Sanxenxo por el mundo. Al acto asistió el alcalde, Telmo Martín, y el secretario xeral de Política Lingüística, Valentín García Gómez.

El encargado de recoger el premio fue el secretario de la entidad, Isidoro Sabell, debido a que el presidente, Pedro Campos, se encuentra en una competición fuera del país. Sabell agradeció el galardón e hizo un repaso a la historia del Náutico desde su creación en 1951.

Por su parte, el alcalde, Telmo Martín, felicitó al RCNS e incidió en el impulso decisivo de la entidad con el actual presidente, Pedro Campos, al frente. “A traxectoria de éxito do Real Club Náutico fala por si mesma e vai parella ao desenvolvemento turístico de Sanxenxo como primeiro destino do norte de España no verán”, aseguró.

El topónimo de Sanxenxo y el Pazo Patiño

Las ponentes de la mesa de la jornada que estuvo moderada por la concejala de Economía, Facenda e Persoal, Paula Martínez, fueron Luz Méndez con “Sanxenxo: Historia dun nome propio” y Milagros Bará con “O Pazo Patiño na súa historia”.

Méndez se centró en el topónimo Sanxenxo, advocación de la parroquia y denominación de todo el ayuntamiento, para analizar su antigüedad, las grafías con que se escribió la palabra y el valor de estas grafías a lo largo del tiempo. Además, hizo un pequeño recorrido por los nombres de las parroquias de Sanxenxo, su datación en los textos históricos gallegos y lo que se sabe sobre su etimología.

Milagros Bará habló del Pazo Patiño y su historia. Haciendo un repaso por la genealogía Saavedra, Padín y Patiño en los inicios de la Casa de Rentas del Pazo, por los escudos del Pazo, así como por el importante Archivo Histórico del Pazo del Revel y los últimos propietarios de la familia Patiño e invitados ilustres.

El cantautor tradicional, Manoele de Felisa, se encargó de cerrar el acto con una actuación musical.