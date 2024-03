El Sergas premia al centro de salud de Vilanova

Los centros de salud Vilanova de Arousa y de Virxe da Peregrina de Pontevedra recibieron hoy en la Consellería de Sanidade sendos premios por sus planes locales de salud. En el caso del galardón al centro de Atención Primaria vilanovense, el Sergas destacó su dimensión profesional desarrollada.



El jefe de servicio del centro de salud de Vilanova, el doctor Antonio Regueiro Martínez, señaló que “este premio á dimensión profesional que recibimos pon en valor o noso traballo en equipo multidisciplinar: por unha banda persoal médico, de enfermería, fisioterapeutas, nutricionistas, farmacéuticas, matronas, auxiliares e administrativos, e doutro residentes MIR e EIR e alumnos de Medicina e Enfermaría que pasan polo noso centro”. Añadió que “o destacable é o gran traballo en equipo que desenvolvemos, a orientación ao paciente máis que a orientación ao profesional, todas as tarefas son un pouco de todos os profesionais”.

Además, subrayó que “tentamos desenvolver todas as potencialidades de cada profesional e levalas ao máximo das súas competencias.”

Planes locales

Los galardones entregados hoy en el Sergas se dividieron en nueve categorías: iniciativa innovadora, iniciativa investigadora, dimensión comunitaria, atención a la cronicidad, dimensión profesional, atención domiciliaria, dimensión de procesos, accesibilidad y actividad en medio rural y excelencia.



Cerca del 50 % de los servicios de atención primaria gallegos ya cuentan con un plan local de salud, porcentaje que la Xunta de Galicia prevé completar en el año 2026 con la implantación de estos instrumentos de planificación, que “adaptan a actividade dos centros de saúde ás necesidades particulares da súa poboación”, valoran desde la Xunta.



“Os equipos multidisciplinares integrados por persoal médico, de enfermería, pediatras, odontólogos e hixienistas dentais, así como persoal de nutrición, fisioterapia, farmacia, traballo social, saúde da muller ou de xestión redundan no fortalecemento da atención primaria”, declararon desde la Consellería de Sanidade, “pois melloran a organización do traballo e o desenvolvemento da función comunitaria dos centros de saúde”. “Os traballadores de cada centro participan en labores de promoción e prevención da saúde, en colaboración cos servizos dos seus concellos, os centros educativos, os servizos sociais, as asociacións e a cidadanía”.



En cuanto al centro Virxe da Peregrina de Pontevedra, recibió un premio por su capacidad investigadora en el campo de la atención primaria. Es además pionero en la implantación del programa PROA comunitario, del que derivan diferentes actividades formativas acreditadas en un “uso racional de medicamentos”.