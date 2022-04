“En setenta anos de actividade do sector, nunca houbo decisións que o atacasen de xeito tan letal”

“E se non, mirade para atrás, que non somos poucos”. Los millares de personas que ayer ocuparon la Praza do Obradoiro para protestar por las actuales restricciones a la extracción de mejilla aplaudieron en varias ocasiones el manifiesto al que dio lectura Duarte Galbán, presentador de televisión, monologuista, rianxeiro de familia bateeira.



“Nunca en setenta anos de actividade mexilloeira no noso país se produciron decisións que atacasen deste xeito tan letal ao sector”. Restricciones “baseadas en presuntos estudos de conservación e explotación de recursos” que tensan una “convivencia cos percebeiros” en la que durante décadas no hubo problemas, consideró.



Eso sí, quiso dejar claro que “isto non é unha pelexa política. O noso obxectivo hoxe (por ayer) en Compostela non e tumbar un goberno”, sino “defender un xeito de vida dos doso pais, dos nosos avós e dos nosos fillos”. “O noso obxectivo e dialogar, poñer enriba da mesa o problema real das familias galegas que viven directamente dos mexillóns das nosas rías”.



Así, subrayando que ayer en Santiago había entre esas miles de personas “todo tipo de ideoloxías” quisieron no buscar un enfrentamiento con la Consellería do Mar, sino pedir “axuda”, porque “o noso sector está en perigo”. “Atopámonos nun dos momentos máis complicados”, “no que se están tomando medidas totalmente de costas á realidade, aos traballadores, á viabilidade”, subrayó el lector del manifiesto. “Non vimos pelexarnos con ninguén, estamos cansos diso”. Pero eso sí, teniendo claro que “a mexilla é dos mexilloeiros, igual que o percebe é dos percebeiros”. Tras el mayor de los aplausos, añadió: “Ningunha empresa, e menos ningún sector económico no seu conxunto, pode permitir que a súa subsistencia estea en mans alleas”.



Por todo eso, “é a nosa responsabilidade hoxe pedir axuda e colaboración a quen corresponde. Que se revisen os últimos pasos dados e se volte á orixe, a dos nosos avós, onde todos convivían”, señaló sobre la controvertida norma, sin acuerdo con el sector.



“Que bonito é ver a tantas xeracións pelexando polo pan da súa familia, de vervos xuntos unha vez máis. Cantas levamos ao lombo, compañeiros. Non é a primeira e coido que tampouco será a última”. Probablemente tenga razón, pero como señalaba ayer el Cluster do Mexillón a respecto de la Consellería do Mar, “a pelota agora está no seu tellado”.

















Ricardo Herbón (Opmega): “A situación é insostible, non hai cría nas zonas delimitadas”





Los dirigentes de las principales entidades y asociaciones del sector coincidían ayer en Santiago en una lectura nada optimista sobre la situación actual. Ricardo Herbón, presidente de Opmega, señalaba que “este é un problema que nos atinxe a todos”. “A situación é insostible. As zonas que nos quedaron delimitadas”, aquellas únicas en las que la Consellería permite ahora la extracción de la mejilla, “non teñen cría”. Sin ella, sin nada “para sembrar”, “o mexillón está acabado”. Por ello, señala que los mejilloneros se ven “abocados” a una situación insostenible sin visos de mejora por el momento para un sector del que viven de manera directa más de 4.000 familias en Galicia. Herbón lamentó, además, que “agora mesmo non hai ningún encontro próximo pechado” con la administración gallega, lo que deja el problema enquistado.



El mismo sentir era generalizado, en vista de las declaraciones hechas públicas ayer por otros representantes de entidades mejilloneras.



El presidente de la Asociación de Mejilloneros Cabo de Cruz (Asmecruz), Juan José Piñeiro, aseguró que el sector está “indignado” y ha calificado de “incomprensible” la postura de Mar de “non facer nada”. Ha recordado que bateeiros y percebeiros llevan más de 70 años “convivindo” en las piedras sin ningún problema hasta esta nueva normativa, que nació sin consenso. José Manuel Oubiña, presidente de la Asociación Illa de Arousa, también señaló que la extracción de la mejilla se hizo sin controversia alguna durante décadas.