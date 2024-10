Tortugas y delfines hechos con basura de playas: Así es la exposición de Amicos en A Illa

La Cofradía de A Illa acogió hoy la puesta de largo de una exposición de arte reciclado bautizado como “Amicos Mares Limpos”, en la que pueden verse auténticas y originales creaciones artísticas realizadas con materiales reciclados, fundamentalmente a partir de basura costera.



Las obras expuestas fueron creadas por alumnado de distintos centros educativos, los agentes medioambientales y los usuario de Amicos. En total, se realizaron cuatro talleres de arte reciclado con residuos recogidos en varias de las jornadas de limpieza, en arenales y otros entornos litorales. La muestra puede visitarse en las instalaciones del Pósito, de lunes a viernes en horario de 8 a 15 horas.



El acto de este jueves comenzó con una explicación del proyecto “Amicos Mares Limpos” por parte de Yassin Él Aamry, Adriana Miguéns y Héctor Sóñora, instructores de prácticas medioambientales y de cuidado de la naturaleza del proyecto. Ellos fueron además los encargados de conducir las acciones de sensibilización a través de distintas dinámicas lúdicas, todos ellos personas con discapacidad intelectual formadas específicamente en este ámbito. A continuación, la vicepresidenta de Amicos, Digna Iglesias, quiso agradecer a Concello y Cofradía insulares “o recibimento da exposición de arte reciclado realizado con residuos recollidos do mar e feito polos nosos amicos, amicas e escolares no proxecto”. Calificó la iniciativa de “moi bonita e as obras son preciosas, polo que esperamos que desfrutedes dela e que moitas persoas se acheguen a este local da Confraría para ver a materialización de moitas das accións de sensibilización realizadas polos axentes medioambientais de Amicos”.

La presentación fue hoy en la Cofradía, donde las obras permanecen ahora para ser visitadas | Mónica Ferreirós



El patrón mayor, Juan José Rial, destacó “como lle deron unha segunda vida aos plásticos que volven ás praias, quitalos do entorno e que se lle dea esta nova oportunidade para que a xente vexa que bonitas son estas figuras”. “Eu xa participei en varias limpezas con estes axentes medioambientais de Amicos e a verdade é que se desfruta moito, ensinan moito e fanse querer”.



Por su parte, el alcalde, Luis Arosa, también agradeció a la entidad su actuación, su papel ambiental y quiso “animar á veciñanza de A Illa a que se acheguen a ver esta exposición e vexan todo o que fixeron estes axentes na asociación e como con catro plásticos fixeron tartarugas, golfiños e outros animais”.



Por último, la presidenta de la OPP20, Inma Rodríguez, destacó la colaboración y la experiencia, “boísima”, “aprendemos moitísimo”.



Esta acción se enmarca en el proyecto Amicos Sea Care, cofinanciado por Eurofins Foundation. Se realizaron un total de 28 acciones de sensibilización con escolares, con más de 1000 niños y adultos. También se organizaron 23 jornadas de retirada de residuos marinos, con 700 jóvenes y 500 adultos de varios centros educativos, empresas y asociaciones. En ellas se recogieron un total de 600 kilos de basura.